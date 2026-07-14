V Německu padaly kroupy o velikosti tenisových míčků. Spolková země vyhlásila stav nouze

Nejvíce zasažené bylo právě Dolní Sasko. V Hannoveru přijali od pondělního večera do úterního rána přibližně 2 300 tísňových volání.
V okrese Harburg obrovské kroupy rozbíjely okna aut. Problémy měli hasiči také s popadanými stromy. „Nikdy jsem nezažil nic takového, takový chaos,“ řekl obyvatel města Heidenau agentuře DPA.
Bouře zaplavila také sklepy a ve městě Bielefeld v Severním Porýní způsobila požár střechy.
|
Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami
Ve Šlesvicku-Holštýnsku vyhlásili stav nouze. Města Elmshorn a Kellinghusen byla prakticky zaplavena a v ulicích uvázly i složky záchranného systému. Ve Wittenburgu pokryla silnice silná vrstva krup a krajina vypadala jako v zimě.
Úder blesku poblíž Bad Bevensenu v úterý ráno způsobil narušení železniční dopravy. Na trati Uelzen-Hamburk docházelo po celé dopoledne ke zpožděním, částečným i úplným zrušením spojů.
Varování před nepříznivým počasím platí nadále v celém Bádensku-Württembersku. Opět se očekávají bouřky se silným deštěm, větrem a krupobitím.