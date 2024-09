Zkáza po „biblické“ bouři Helene vychází najevo. Mrtvých už je stovka

V amerických médiích se v souvislosti se zkázou po bouři objevují výrazy jako bezprecedentní, katastrofální nebo biblická. Odhady hovoří o škodách v řádu desítek miliard dolarů (stovky miliard korun), obyvatele zasažených oblastí nyní čeká náročná obnova.

„Myslím, že to pár let nebude stejné,“ řekl deníku The Washington Post (WP) obyvatel městečka Swannanoa v Severní Karolíně, kterému dům zaplavila voda s bahnem. Podle listu se na místě odehrávaly „téměř nepopsatelné výjevy zkázy a utrpení“.

„Auta posazená vysoko ve větvích stromů u řeky Swannanoa. Domy byly odvlečené a pokroucené, následně zanechané daleko od svých základů, někdy vzhůru nohama, někdy roztržené vejpůl,“ napsal WP.

Oblast na jihu Apalačského pohoří zažila rekordní záplavy poté, co bouře Helene přinesla extrémní srážky na úrovni stovek milimetrů vody za zhruba tři dny.

Živel nejdříve udeřil na Floridě jako hurikán čtvrté kategorie s větrem okolo 200 kilometrů v hodině a přílivovou vlnou vysokou až několik metrů. Pás záplav a škod se tak rozprostírá od jihu Floridy až po stát Virginie.

Mrtvé v souvislosti s bouří hlásí šest amerických států. Podle televize CBS News v neděli bilance přesáhla sto obětí, jiná velká média uváděla nižší počty. Televize CNN v noci informovala o nejméně 95 mrtvých včetně 36 v Severní Karolíně, 25 v Jižní Karolíně a 17 v Georgii.