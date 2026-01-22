VIDEO: Jako tsunami. Itálii zasáhla bouře Harry, vlny se prohnaly i restaurací

Na Sicílii poryvy větru dosahovaly rychlosti 119 km/h. Vlny přesahovaly výšku devíti metrů. Bouře přerušila lodní spojení na Sardinii a menší ostrovy.
Na ostrově by za dva dny mělo napadnout až 300 milimetrů srážek. Úřady s pomocí hasičů evakuovaly kvůli riziku záplav okolo 190 obyvatel. Několik měst uzavřelo školy, parky a sportoviště.
Ve vesnici San Giovanni Li Cuti u Katánie bezpečnostní kamery zachytily okamžik, kdy vzedmuté vlny zaplavily prostory restaurace.
Bouře Harry zasáhla také Maltu, Liparské ostrovy, Korsiku či Katalánsko.