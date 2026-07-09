Tropická bouře Maysak pustoší jih Číny. Povodně si vyžádaly desítky obětí

Dosavadní informace uváděly, že si silné deště a povodně, které bouře do oblasti přinesla, vyžádaly nejméně šest obětí a 11 pohřešovaných.
Zpravodajský server CGTN informoval, že povodně zničily chovnou hadí farmu v Cheng-čou, odkud utekl neupřesněný počet hadů. V souvislosti s tím ve středu zemřela žena poté, co ji uštkl jedovatý had.
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Přívalové deště poškodily téměř 13 tisíce hektarů zemědělské půdy. Celkový rozsah škod úřady stále vyčíslují.
Extrémní počasí bude v Číně pokračovat i v nadcházejících dnech. K zemi se blíží tajfun Bavi, který je nyní jihovýchodně od Tchaj-wanu.
Podle čínského meteorologického úřadu ho nyní provází vítr o rychlosti téměř 200 kilometrů v hodině. V nejširším místě tajfun pokrývá asi 1 000 kilometrů, což odpovídá zhruba šířce Francie.
V pátek by měl minout severní část Tchaj-wanu, kde už úřady vyzvaly obyvatele, aby se připravili na silný vítr a déšť. V sobotu večer by měl Bavi zasáhnout východočínskou provincii Fu-ťien.
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Čína, druhá největší ekonomika světa, je spolu se sousedním Japonskem a Tchaj-wanem stále více vystavena ničivým povětrnostním jevům, které vědci spojují se změnou klimatu.
Letošní rok je obzvláště znepokojivý, protože očekávaný nástup klimatického jevu El Niňo by mohl zvýšit teploty a přispět k častějšímu výskytu a větší intenzitě tajfunů.