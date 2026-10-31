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Policie zadržela Ukrajince podezřelé z krádeží aut ve střední Evropě
Potkal se tam ale s prodavačkou, která přišla na policii ohlásit krádež. Ta boty poznala, napsala na svém webu polská zpravodajská televize TVN24. Policie muže na místě zadržela. Při ověřování totožnosti se ukázalo, že je po něm vyhlášeno pátrání.
Nenastoupil totiž do vězení, kde si měl odpykat trest za předchozí delikty. Ze strážnice ho policie odvezla do vězení ve starých botách, které zanechal v obchodě na polici, kde předtím stávaly ukradené boty za 449 zlotých (2480 korun).