Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

V ukradených botách šel na policii pro alkohol, potkal tam oloupenou prodavačku

Autor: ,
  8:57
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

V Ełku na severovýchodě Polska ukradl čtyřiadvacetiletý muž v místním obchodě boty, ve kterých poté zamířil na policejní strážnici. Chtěl tam využít automat na prodej alkoholických nápojů, který je nainstalovaný na recepci.

Policie zadržela Ukrajince podezřelé z krádeží aut ve střední Evropě

Potkal se tam ale s prodavačkou, která přišla na policii ohlásit krádež. Ta boty poznala, napsala na svém webu polská zpravodajská televize TVN24. Policie muže na místě zadržela. Při ověřování totožnosti se ukázalo, že je po něm vyhlášeno pátrání.

Nenastoupil totiž do vězení, kde si měl odpykat trest za předchozí delikty. Ze strážnice ho policie odvezla do vězení ve starých botách, které zanechal v obchodě na polici, kde předtím stávaly ukradené boty za 449 zlotých (2480 korun).

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...

OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě

Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání...

Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...

Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek

V Oleškách zavládl první den humanitárního příměří. Město na levém břehu Dněpru...

Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...

Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná

Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...

Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...

Kamion vjel v noci do zákazu a zničil nově položenou dlažbu na náměstí

Polský kamion se motal na nově zrekonstruovaném Náměstí ve Velkém Meziříčí....

Neuvěřitelné manévry předvedl řidič polského kamionu v noci na úterý v centru Velkého Meziříčí. Projel zákaz vjezdu a uprostřed Náměstí opakovaně couval a otáčel se, přičemž poškodil čerstvě...

V ukradených botách šel na policii pro alkohol, potkal tam oloupenou prodavačku

ilustrační snímek

V Ełku na severovýchodě Polska ukradl čtyřiadvacetiletý muž v místním obchodě boty, ve kterých poté zamířil na policejní strážnici. Chtěl tam využít automat na prodej alkoholických nápojů, který je...

31. října 2026  8:57

Smutná statistika. Při dovolené v zahraničí zemřelo o 60 procent více Čechů než loni

ilustrační snímek

V letošní letní turistické sezoně zemřelo v zahraničí 185 Čechů, o 72 více než za stejné období loni. Vyplývá to z informací, které poskytlo ministerstvo zahraničí. V roce 2024 činil celkový počet...

31. října 2026  8:51

Při nočním útoku ruských dronů na Dnipro a okolí zemřel člověk, dva jsou zranění

ilustrační snímek

Rusko v noci na sobotu útočilo pomocí dronů v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti. Jeden člověk při útocích přišel o život a dva lidé byli zraněni. Na síti Telegram to uvedl šéf oblastní správy...

31. října 2026  8:47

Polský prezident se vrátil kvůli sporu o ústavní soud. V budově došlo k potyčkám

Polský prezident Karol Nawrocki se vrátil ze své zahraniční cesty do Senegalu....

Polský prezident Karol Nawrocki vstoupil v noci na sobotu do budovy ústavního soudu. Budovu, v níž je shromážděna část soudců, hlídá kordon policistů. Nawrocki se kvůli krizi kolem ústavního soudu v...

31. října 2026  7:24

Realitka KSČM. Straně se ve volbách nedaří, za byznys s nájmy inkasuje miliony

Premium
Na sjezdu KSČM delegáti zvolili v sobotu novým předsedou dosavadního...

Čistě pragmaticky vzato, komunisté se nemají špatně. V celostátní politice už sice reálně neexistují, ale mají pořád obrovský majetek a velkou naději, že se o ně „matka strana“ postará. Komunistická...

31. října 2026

Epidemie eboly v Kongu zabila více než pět tisíc lidí, uvedla vláda

Pracovník Lékařů bez hranic se v centru pro léčbu eboly v konžské Mangině...

Počet obětí eboly v Kongu překročil hranici pět tisíc, informovala data tamní vlády. Úřadům se stále nepodařilo dostat nejhorší epidemii v historii země pod kontrolu. Od jejího vyhlášení v polovině...

30. října 2026  22:28

U polského Ústavního soudu zasahuje policie, opozice hovoří o převratu

Polská policie zasahuje u Ústavního soudu ve Varšavě, kde se mimo jiné sešli...

V Polsku se vyostřil spor o Ústavní soud, u budovy zasahuje policie. Opozice hovoří o převratu, polský premiér Donald Tusk zase o obnovení právního státu. Prezident Karol Nawrocki zrušil svou cestu...

30. října 2026  19:27,  aktualizováno  22:15

USA prodají pět set střel pro systém Patriot Ukrajině, uvedlo ministerstvo

ilustrační snímek

Americké ministerstvo zahraničí dnes oznámilo, že schválilo prodej 500 střel PAC-3 do systémů protiraketové obrany Patriot Ukrajině. Odhadovaná cena je 2,1 miliardy dolarů (45,8 miliardy Kč) a...

30. října 2026  21:16,  aktualizováno  21:34

Dukovany v noci neplánovaně odstaví třetí blok. Důvodem je drobná netěsnost

První administrativní budova vedení a přípravných týmů nové elektrárny už byla...

Jaderná elektrárna Dukovany začala kolem 20:00 snižovat výkon třetího bloku. V noci ho neplánovaně odstaví kvůli drobné netěsnosti jedné z armatur, která byla objevena při standardních kontrolách....

30. října 2026  20:46

Převrácený kamion blokoval celý den frekventovaný tah na Moravu, tvořily se dlouhé kolony

Převrácený kamion ráno zablokoval frekventovanou silnici I/35 u Linhartic...

S velkými dopravními komplikacemi při páteční špičce museli na Svitavsku počítat řidiči na frekventovaném silničním tahu I/35 mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí. Ráno zde zastavila provoz nehoda...

30. října 2026  9:55,  aktualizováno  20:33

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Exposlankyni ANO Balaštíkovou obvinili ze zneužití hygieny ke kontrolám firem manžela

Tisková konference hnutí ANO. Hovoří Margita Balaštíková. (18. dubna 2023)

Kriminalisté obvinili bývalou poslankyni za hnutí ANO Margitu Balaštíkovou kvůli podezření z ovlivňování kontrol zlínské krajské hygienické stanice. Uvedla to Česká televize (ČT). Policisté stíhají v...

30. října 2026  20:17

Desítky tisíc Italů vyšly znovu do ulic, pálili fotky premiérky Meloniové

V Neapoli na demonstraci konané v pátek lidé pálili fotografie premiérky...

Desítky tisíc lidí vyšly v pátek do ulic Říma, Milána, Turína, Neapole, Palerma a dalších italských měst protestovat proti pravicové vládě premiérky Giorgie Meloniové. Demonstranti viní vládu z růstu...

30. října 2026  18:22,  aktualizováno  20:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.