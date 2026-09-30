Podle místních médií vydalo botswanské ministerstvo životního prostředí a cestovního ruchu povolení k odlovu 23 slonů a další divoké zvěře pro nekomerční účely.
Místní organizace pro ochranu slonů varují, že krok může v lidech vyvolat dojem, že je zabíjení těchto zvířat v pořádku, pokud ho vláda schválí. Tvrdí, že sloni potřebují lepší ochranu.
Sloní maso je v některých komunitách žijících blízko těchto zvířat relativně běžné. Není to však každodenní záležitost, jelikož vláda distribuci sloního masa přísně kontroluje. Maso musí být prokazatelně z povoleného lovu. Ten je v zemi od roku 2019 po pětiletém zákazu opět legální.
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Vláda argumentuje tím, že lov podporuje místní rozvoj a zároveň napomáhá k zachování přírody. Zastánci lovu připomínají problémy, kterým lidé kvůli zvěři čelí.
Slonů je v zemi více než 130 000 a komunity žijící v jejich blízkosti si dlouhodobě stěžují, že jim zvířata ničí úrodu a další majetek a někdy dokonce zabíjejí lidi. Ochránci zvířat ovšem vyslovili pochybnosti o tom, zda je lov v takovém rozsahu dlouhodobě udržitelný.