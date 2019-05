V Botswaně znovu povolili lov slonů. Vláda volá i po prodeji slonoviny

Zákaz lovu slonů začal platit v roce 2014 a podle kritiků současného kroku botswanské vlády vadil hlavně malým farmářům a těm, kteří těžili z lovu těchto zvířat. V Botswaně nyní podle BBC žije zhruba 130 tisíc slonů, což je největší sloní populace na světě.

Většina z nich žije na severu země u hranic s Namibií, Zimbabwe a Zambií a svobodně se přesouvají z místa na místo. Podle britského deníku The Guardian se jejich populace v Botswaně za posledních třicet let zhruba ztrojnásobila. I proto, že tam měli víc bezpečí než u sousedů.

V poslední době se však v oblasti objevuje čím dál víc případů pytlačení a zabíjení slonů, píše CNN. Právě na chudém severu totiž sloni během svého putování často zničí úrodu nebo někoho zabijí.

Odpůrci lovu slonů tak nyní mají za to, že ho vláda povolila proto, aby mezi zemědělci získala voliče pro nadcházející říjnové volby. „Zdá se, že predátorů přibylo a že působí velkou škodu, když ve velkém zabíjejí dobytek,“ uvedlo botswanské ministerstvo životního prostředí. Ujišťuje přitom, že dohlédne na to, aby lov probíhal „řádně a eticky“.

Botswana, Zimbabwe a Namibie navíc nyní žádají mezinárodní společenství, aby mohly znovu prodávat slonovinu. Dosud to zakazuje dohoda CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin).

Týká se nejen slonů, ale i dalších ohrožených zvířat a rostlin, a prostřednictvím regulace mezinárodního obchodu se snaží o jejich přežití. Zmíněným zemím se však současná podoba dohody nelíbí a chtějí ji změnit. Neúspěšně se o to pokusily před třemi lety a novou šanci mají na příští konferenci ve srílanské metropoli Colombu.

„Naše zásoby slonoviny mají hodnotu více než 300 milionů dolarů (téměř 7 miliard korun) a nemůžeme je prodat, protože země bez slonů říkají zemím se slony, co mají se svými zvířaty dělat,“ kritizuje nastavenou praxi tajemník zimbabwského ministerstva informací Nick Mangwana.

Podle resortu je to už třináct let, co Zimbabwe mohlo naposledy slonovinu prodat. Země chce navíc podle listu The Guardian prodávat i slony, protože v ní stejně jako v Botswaně údajně přibývá konfliktů mezi lidmi a zvířaty. Ta totiž ve vesnicích hledají vodu.

V celé Africe žije kolem 415 tisíc slonů a Světový fond na ochranu přírody (WWF) je nyní řadí v sedmibodové stupnici ohrožených až vyhynulých zvířat je řadí na páté místo, tedy do kategorie zranitelných tvorů.