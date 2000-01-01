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Bosporským průlivem proplula třetí největší jeřábová loď na světě. Saipem 7000 je obří semi-submersible (poloponorné) jeřábové a potrubní plavidlo, které vlastní italská energetická společnost Saipem S.p.A.
Autor: Profimedia.cz
Saipem 7000 je obří semi-submersible (poloponorné) jeřábové a potrubní plavidlo, které vlastní italská energetická společnost Saipem S.p.A.
Autor: Profimedia.cz
Loď disponuje dvěma obřími otočnými jeřáby s celkovou nosností až 14 000 tun a dokáže pokládat potrubí v hloubkách přes 2 000 metrů.
Autor: Profimedia.cz
Aby mohla proplout pod mosty v průlivu, snížila tato obří loď o délce 197,95 metrů svou výšku tím, že naplnila balastní nádrže vodou a naklonila jeřábové věže, a průjezd tak absolvovala za doprovodu rozsáhlých bezpečnostních opatření.
Autor: Profimedia.cz
V minulosti loď Saipem 7000, která působila v Černém moři v rámci projektu Blue Stream zaměřeného na přepravu zemního plynu z Ruska do Turecka, vytvořila rekord položením potrubí v hloubce 2 150 metrů.
Autor: Profimedia.cz
Bospor je průliv mezi Černým a Marmarským mořem na severozápadě Turecka. Tvoří část hranice mezi Evropou a Asií.
Autor: Jiří Pruša, pro iDNES.cz