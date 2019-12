Do Bosny se vrátili členové IS. Muže převzali prokurátoři, ženy lékaři

10:58 , aktualizováno 10:58

Do Bosny a Hercegoviny se ve čtvrtek vrátila ze Sýrie 25členná skupina bývalých bojovníků teroristické organizace Islámský stát (IS) s ženami a dětmi. Sedm mužů bylo předáno prokuratuře, zatímco šest žen a 12 dětí převezli do přijímacího centra, kde je prohlédnou lékaři. Některé z dětí jsou sirotci.