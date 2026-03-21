Právníci, lékaři... Civilisty v Sarajevu stříleli hlavně Italové, za „safari“ platili miliony

Autor: ,
  13:41
Mezi západními boháči, kteří podle některých zdrojů štědře platili za možnost zastřílet si na civilisty během obléhání Sarajeva na začátku 90. let minulého století, podle vyšetřování italského novináře Ezia Gavazzeniho převažovali Italové. Jejich přesun do Bosny organizovaly specializované agentury.
Bosňané se během mírové demonstrace v Sarajevu kryjí před střelbou odstřelovače. (6. dubna 1992) | foto: Profimedia.cz

Na základě Gavazzeniho stížnosti zahájila milánská prokuratura loni v říjnu vyšetřování „válečných turistů“, kteří podle novináře cestovali do kopců obklopujících Sarajevo během občanské války v Jugoslávii, aby si zastříleli na civilisty.

Za účast na „safari“ platili armádě bosenských Srbů denně ekvivalent až 100 tisíc eur (asi 2,45 milionu korun), napsal deník Il Giornale.

„Italové tvořili drtivou většinu víkendových odstřelovačů,“ píše Gavazzeni ve své knize o vyšetřování „lidských safari“ v Sarajevu, která vyšla tento týden v Itálii. „Účastníci z jiných evropských zemí, Američané a Rusové, se dohromady ani zdaleka neblíží počtu našich krajanů,“ tvrdí novinář.

Tito odstřelovači podle něj nezabíjeli jen v Sarajevu, ale i „po celém zbytku Bosny a Hercegoviny“.

Na podporu tohoto tvrzení novinář mimo jiné cituje svědectví francouzského vojáka, který v letech 1992 až 1995 doprovázel malé skupiny těchto odstřelovačů z Itálie do Bosny a Hercegoviny.

Podle tohoto profesionálního žoldnéře, který v mládí sloužil jako výsadkář ve francouzské armádě, každou skupinu odstřelovačů provázel určený doprovod.

„Jeden italský agent, přítel, mi řekl, že mezi koncem roku 1991 a 1995 se na tom podílelo přibližně 230 italských ‚lučištníků‘ (krycí název pro odstřelovače). O něco méně jich bylo z Francie a Belgie, někteří byli ze Švýcarska a dokonce i několik z Rakouska,“ vysvětluje muž citovaný v knize, který tvrdí, že se podílel na celkem šesti přesunech těchto odstřelovačů z Itálie, dvou z Belgie a jednoho z Francie.

Šlo podle něj o „vysoce postavené notáře, právníky a lékaře, podnikatele (...), „obecně velmi bohaté lidi starší padesáti let“.

Nábor a následný převoz zájemců podle bývalého vojáka organizovala milánská bezpečnostní firma, která byla dceřinou společností hlavní agentury se sídlem v Belgii. Zájemců se poté ujala a přepravila je do bojových zón jiná agentura v Srbsku.

Během obléhání Sarajeva, které trvalo 44 měsíců, od dubna 1992 do prosince 1995, bylo ve městě podle oficiálních bosenských údajů zabito více než 11 500 lidí, včetně několika stovek dětí. Celkem za války v Bosně přišlo o život téměř 100 tisíc lidí, z toho polovina obětí byla z řad civilistů.

Vyšetřování milánské prokuratury o takzvaných víkendových odstřelovačích, kteří údajně stříleli civilisty v Sarajevu během občanské války v 90. letech, má prvního podezřelého. Tím je osmdesátiletý muž se sympatiemi ke krajní pravici, informovala minulý měsíc italská média.

Vstoupit do diskuse (22 příspěvků)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.