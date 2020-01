Katarský majitel zakázal v lyžařském areálu alkohol, hosté ruší rezervace

Největší část hostů tradičně do Rostova přijíždělo z Chorvatska, protože někdejší majitel, který v roce 2006 středisko s hotelem koupil a opravil, pocházel z Dalmácie. Návštěvníci proto nebyli zvyklí na žádná omezení spojená s alkoholem.



„Roky jsem se trápil, snažil jsem se, jak jsem jenom mohl, ale někdy v září či říjnu jsem se rozhodl objekt prodat. Už bylo zapotřebí ho znovu opravit a kvůli čím dál menšímu množství sněhu byla lyžařská sezóna stále více problematická. V listopadu jsme podepsali smlouvu a vše se událo korektně,“ řekl bývalý vlastník Mario Babić s tím, že na rozhodnutí Katařanů nepodávat alkohol nevidí nic sporného.

„Tito lidé to řádně koupili, udrželi všechny zaměstnance a mohou v si v objektu dělat, co se jim zlíbí. Teď se všichni diví, ale v jiné restauraci sto metrů od té mojí se alkohol nenaléval již roky. Takováto praxe platí v polovině Sarajeva a nikdo z toho nedělá problém,“ dodal.

Katarský vlastník se ke svému postupu nevyjádřil. Zaměstnanci recepce novinářům pouze řekli, že byl překvapen, kolik rozruchu toto rozhodnutí vyvolalo. „Tady nejsou žádné zákazy, ale alkohol nepodáváme, protože nový vlastník žije podle své víry. On má v Dauhá (v Kataru) řetězec restaurací a tam je stejná praxe. Ten člověk prostě nechce vydělávat peníze na alkoholu, a to je třeba respektovat, stejně jako to, že se jedná o jeho soukromý majetek,“ řekl recepční.

Na otázku, zda si hosté nestěžují, nechtěl odpovědět, ale dodal, že si to „neberou osobně“. „Vítáme jakoukoliv reklamu, i negativní reklamu, neboť nám to tak či onak zvedá hodnocení,“ dodal.

Podniků, které nenalévají, přibývá

Přibližně polovina bosenského obyvatelstva vyznává islám, který pití alkoholu zapovídá. Převážná většina muslimů v Bosně je však umírněných a konzumace alkoholu je u nich široce rozšířená. Nenalévání alkoholu v podnicích s muslimskými vlastníky je v Bosně nicméně vzrůstajícím trendem.

Katařané investují v Bosně především do nemovitostí. Jejich zřejmě nejúspěšnější projekt je zpravodajská televize Al Jazeera Balkans, která ze Sarajeva v místním jazyce pokrývá většinu zemí západního Balkánu.