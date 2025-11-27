Orbánovu ministrovi ve vojenském letadle zakázala Bosna přistát, musel civilním

Bosenský ministr obrany Zukan Helez ve středu odmítl nechat vojenský letoun se Szijjártem v Banja Luce přistát.
Jako důvod uvedl maďarskou podporu nyní už odvolaného separatistického prezidenta Milorada Dodika a také nedostatečné vysvětlení, proč šéf maďarské diplomacie přilétá vojenským letadlem.
Podobné rozhodnutí Helez vydal také letos v březnu, kdy neumožnil přistát rovněž vojenskému letadlu z Maďarska.
Sarajevský portál klix.ba napsal, že Szijjártó ve čtvrtek na banjalucké letiště Mahovljany přiletěl vládním letadlem patřícím soukromé maďarské letecké společnosti Jet-Stream.
Na místní univerzitě má ministr obdržet čestný doktorát. Ve středu Szijjártó navštívil sousední Srbsko, aby projednal možnosti, jak může Budapešť pomoci Bělehradu po zastavení dodávek ropy z Chorvatska.
Helez ve středu na vysvětlenou řekl, že maďarský premiér Viktor Orbán a Szijjártó otevřeně podporují bývalého prezidenta v činech, které narušují suverenitu, územní celistvost a jednotu Bosny a Hercegoviny.
Dodik je považován nejen za spojence Orbána, ale i ruského prezidenta Vladimira Putina. Dodik a jeho místní spojenec Siniša Karan, který podle předběžných výsledků o víkendu vyhrál předčasné prezidentské volby, se ve středu setkali s Orbánem v Budapešti.
Bývalý prezident vládl v různých funkcích v Republice srbské více než 20 let. Letos byl odsouzen k jednomu roku vězení a zákazu výkonu veřejných funkcí na šest let za nerespektování rozhodnutí vysokého představitele pro Bosnu Christiana Schmidta. Volební komise v srpnu Dodika odvolala z funkce a soud změnil trest odnětí svobody na peněžní pokutu.
Od konce války v 90. letech je Bosna a Hercegovina rozdělena na Republiku srbskou (RS) a muslimsko-chorvatskou Federaci Bosny a Hercegoviny. Každá z nich má vlastní vládu a parlament, spojují je slabé centrální instituce. RS obývají převážně etničtí Srbové.