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Bosenskosrbský politik Dodik oznámil volební výhru, děkoval Trumpovi i Putinovi

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  7:18
Bosenskosrbský politik Milorad Dodik. (4. 10. 2026)

Bosenskosrbský politik Milorad Dodik. (4. 10. 2026) | foto: ČTK

Bosenskosrbský politik Milorad Dodik dává svůj volební hlas. (4. 10. 2026)
Bosenskosrbský politik Milorad Dodik dává svůj volební hlas. (4. 10. 2026)
Bosenskosrbský politik Milorad Dodik dává svůj volební hlas. (4. 10. 2026)
sociálnědemokratický politik Denis Bećirović prohlásil, že zvítězil poté, co...
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Bývalý prezident Republiky srbské (RS) Milorad Dodik uvedl, že jeho strana si ve všeobecných volbách udržela moc v této bosenské entitě a také své křeslo v kolektivním bosenském předsednictvu. V děkovné řeči poděkoval americkému prezidentu Donaldu Trumpovi a ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi.

Klíčovým soubojem byly volby do tříčlenného předsednictva, rozděleného mezi Bosňáky, Srby a Chorvaty. Dodikovi srbští nacionalisté kandidovali s programem větší autonomie a separatistickou rétorikou.

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„Kdyby nebylo velkolepého vítězství Donalda Trumpa, dnes bychom pravděpodobně byli politickými mrtvolami,“ řekl svým příznivcům v Banja Luce v projevu, v němž poděkoval rovněž svému blízkému spojenci, ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. „Ale nyní jsme díky novému (mezinárodnímu) prostředí politickými vítězi,“ dodal.

Sedmašedesátiletý politik nemohl kandidovat poté, co byl odsouzen za nerespektování rozhodnutí vysokého představitele pro Bosnu a dostal zákaz na šest let vykonávat politické funkce. Zůstává však ústřední postavou v RS.

Po sečtení 95 procent hlasovacích lístků podle volebních představitelů jeho kandidátka a dlouholetá spojenkyně Željka Cvijanovičová pevně směřovala k tomu, aby si udržela své místo v kolektivním předsednictvu.

I současný bosňácký člen předsednictva a sociálnědemokratický politik Denis Bećirović prohlásil, že zvítězil poté, co výsledky ukázaly, že vede těsný souboj o své křeslo. Vítězství ve volebním klání o chorvatské křeslo v předsednictvu oznámila nacionalistická kandidátka Darijana Filipovičová.

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Předběžné výsledky napovídají, že Dodikův Svaz nezávislých sociálních demokratů (SNSD) s velkým náskokem udrží většinu v parlamentu RS a získá i křeslo entitního prezidenta.

Podle agentury Reuters se v Bosně, která oficiálně usiluje o členství v Evropské unii, snaží posilovat svůj vliv Spojené státy i Rusko. K Moskvě má blízko právě Dodik, proti němuž Washington odvolal sankce.

Spojené státy se navíc s EU nedokážou dohodnout na jménu nového vysokého představitele, který dohlíží na vnitřní poměry v Bosně a dodržování mírových dohod. V Bruselu také vyvolal nelibost projekt na dovoz amerického zkapalněného plynu, na kterém pracuje Federace Bosny a Hercegoviny.

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Současná státní struktura Bosny se dvěma entitami, které mají rozsáhlou autonomii, vznikla po krvavé válce v 90. letech. Komplikovaný systém institucí vytvořila mírová dohoda z roku 1995 zprostředkovaná Spojenými státy.

Bosňáci, kteří jsou převážně muslimové, tvoří spolu s Chorvaty většinu ve Federaci Bosny a Hercegoviny, zatímco Republika srbská je převážně srbská. Bosenskosrbští představitelé v čele s Dodikem dlouhodobě prosazují větší samostatnost Republiky srbské, což vyvolává obavy západních zemí z obnovení nestability.

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