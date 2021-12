Konec experimentu. Vůdce bosenských Srbů trhá pouta se Sarajevem

Bosenskosrbský parlament v pátek večer schválil plán na stažení z bosenské armády, bezpečnostních služeb, daňového systému a nejvyšších orgánů justice. Podle rezoluce, kterou ovšem neschválila horní komora parlamentu, by vláda měla do půl roku předložit návrhy zákonů o vytvoření vlastních institucí.

„Toto je moment, kdy jsem dobyli svobodu pro Republiku srbskou. Bosna je experiment... Nevěřím, že je životaschopná, protože nemá vnitřní kapacitu přežít,“ uvedl vůdce bosenských Srbů Milorad Dodik po schválení návrhu, který prošel hlasy 49 z 52 přítomných poslanců. Většina opozice před hlasováním odešla ze sálu.

Schválení rezoluce mezi západními diplomaty přiživilo obavy z rozpadu Bosny a Hercegoviny a nové vlny etnického násilí. „Je to cesta do slepé uličky... poškozuje to hospodářské vyhlídky bosenskosrbské entity, ohrožuje stabilitu země i celého regionu i budoucnost Bosny v EU,“ uvedly ambasády USA, Británie, Itálie a EU ve společném prohlášení.

Bosnu a Hercegovinu na základě Daytonské mírové dohody z roku 1995 tvoří Republika srbská a bosňácko-chorvatská Federace Bosny a Hercegoviny (FBaH). Nacionalistický vůdce Republiky srbské v poslední době výrazně zesílil volání po odtržení a odvolává se na možnou pomoc Ruska a Srbska.

Bosenští Srbové od července bojkotují práci ústředních institucí na protest proti zákazu popírání srebrenické genocidy, který vyhlásil bývalý vysoký představitel mezinárodního společenství Valentin Inzko několik dní před koncem svého mandátu. Dodik tvrdí, že k masakru osmi tisíc muslimských mužů nikdy nedošlo.

V Radě bezpečnosti OSN navíc Rusko a Čína podrývají autoritu vysokého představitele pro Bosnu, kterou v současnosti zastává německý politik Christian Schmidt. Jeho funkce je vybavena rozsáhlými pravomocemi, které umožňují vydávat zákony a odvolávat zvolené představitele v případě porušení daytonské mírové dohody.

Opozice v Banja Luce tvrdí, že Dodikovy poslední kroky jsou především pokusem ovládnout veřejnou debatu před volbami naplánovanými na říjen 2022. „Dodik umí blufovat. Neustále vytváří krize, to je jediný způsob, jak se může udržet u moci. Protože na problémy ekonomiky, pandemie a korupce žádné řešení nemá,“ řekl Financial Times opoziční politik Branislav Borenovič.