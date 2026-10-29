V Bosně havaroval vrtulník mise EUFOR, tři lidé zemřeli

Mise EUFOR podle agentury AFP uvedla, že v důsledku havárie přišlo několik členů mise tragicky o život a další utrpěli vážná zranění. Mise provádí podrobné vyšetřování.
Milić podle italské agentury ANSA uvedl, že zranění byli převezeni do nemocnice v Brčku. Více informací o totožnosti posádky bude zveřejněno, jakmile úřady zjistí více, dodala agentura. Podle informací italského ministerstva obrany šlo o italský vrtulník CH-47 Chinook. Itálie v současnosti misi vede.
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Mise EUFOR Althea v Bosně a Hercegovině dohlíží na dodržování míru. Působí na základě mandátu Rady bezpečnosti OSN a je tam na misi několik stovek vojáků. Mise se účastní i čeští vojáci, jejichž počet má v roce 2028 klesnout z dvou set na patnáct.
„Zpráva o tragické nehodě, při níž havaroval italský vrtulník mise EUFOR v Bosně a Hercegovině, je důvodem k hlubokému zármutku. Mé myšlenky směřují k obětem, k jejich rodinám a ke všem, kteří se v rámci mise za mír a stabilitu v tomto regionu právě prožívají chvíle úzkosti. Vyjadřuji jim svou nejupřímnější soustrast i jménem italské vlády,“ napsala na síti X italská premiérka Giorgia Meloniová.
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Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová pak napsala, že je hluboce zarmoucena ztrátou lidských životů. „Mé myšlenky patří obětem, jejich rodinám a všem zasaženým. Příslušníci EUFORu každý den slouží na podporu míru a stability v Bosně a Hercegovině a jejich práce je i nadále nepostradatelná. Evropa v této těžké chvíli plně soucítí s Itálií. Zůstáváme v úzkém kontaktu s velitelem EUFORu a našimi zástupci EU přímo na místě,“ dodala.