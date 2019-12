Chorvatská policie vykázala studenty do Bosny. Nevěřila, že nejsou migranti

Osmnáctiletí Abia Uchenna Alexandro a Eboh Kenneth Chinedu v polovině listopadu reprezentovali ve stolním tenise na mezinárodní studentské soutěži v chorvatském městě Pula jednu z nigerijských univerzit. Po turnaji odjeli do Záhřebu, odkud měli letět 18. listopadu zpět do Lagosu.



Den před odletem je však při procházce v Záhřebu zastavili dva strážníci a chtěli vidět jejich pasy. Studenti si je však nechali v zavazadlech v hostelu, což se snažili strážníkům vysvětlit.

Policisté jejich slovům podle jednoho ze studentů nevěnovali pozornost a odvezli je na policejní stanici.

A protože Nigerijce považovali za migranty bez patřičných povolení, naložili je do dodávky a odvezli na hranice s Bosnou a Hercegovinou. Tam se studenti přidali ke skupince dalších lidí, které policie zadržela téhož dne poté, co se snažili přejít hranici do Chorvatska.

Policisté následně skupině nařídili, aby prošla blízkými lesy přes hranici do Bosny, informoval britský list The Guardian. „Odmítl jsem do lesa jít. Policista mi řekl, že mě zastřelí, pokud se nepohnu,“ řekl Chinedu. Oběma mladíkům také pohraničníci údajně sebrali asi 200 eur a podobný obnos v dolarech.

Policie nakonec studenty zahnala do tábora pro migranty ve Veliké Kladuši v Bosně, kde žije v provizorních podmínkách bez vody a vytápění několik tisíc migrantů. Až koncem listopadu se mladým sportovcům podařilo přesvědčit dobrovolníky v táboře, aby kontaktovali pořadatele studentského turnaje.

Ti identitu obou studentů ověřili včetně platnosti jejich víz. Následně ji potvrdili také představitelé z univerzity v Pule a nezisková organizace, jež nyní studentům poskytuje právní pomoc. Mladíci jsou totiž stále v Bosně a jejich platná víza kvůli neplánovaně prodlouženém pobytu zřejmě projdou, než se stihnou vrátit zpět do Nigérie.

„Tito lidé jsou oběťmi nelegálního jednání chorvatské strany. V souladu s právními postupy je nyní musíme odvézt zpátky do Chorvatska. (...) Je očividné, že mají chorvatská víza a že jsou v Bosně nelegálně. Z jejich vyjádření je jasné, že je chorvatská policie násilně vyvezla a my je tam musíme odvézt zpátky,“ řekl bosenský ministr bezpečnosti Dragan Mektić. Chorvatské úřady incident zatím nekomentovaly.

Některé humanitární organizace už dlouho chorvatské úřady obviňují, že nezákonně posílají migranty zpět přes bosenské hranice. Chorvatská policie také podle nich utečence bije, okrádá a ničí jim telefony, aby jimi nemohli policisty natáčet. Úřady ovšem tvrdí, že k migrantům přistupují v mezích zákona a humánně.

Studenti vypráví, jak se dostali mezi běžence:

This is a must-watch: two Nigerian students who came to Croatia for a competition describe how they were arrested and made to cross the border into Bosnia on an absurd suspicion that they were migrants.



If this is not racism 101, I don't know what is.https://t.co/xZbCqh0crG