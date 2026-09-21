Sílu pralesních požárů jsem mohl poprvé pozorovat na vlastní oči před mnoha lety na Sumatře. V čase, kdy se obvykle rozednívá, jsem dorazil do města Jambi. Na východ slunce jsem však čekal marně. Nikdy nenastal. Tápal jsem ve žluté dráždivé mlze, a navíc si vůbec nebyl jistý, zda se nacházím v cíli své cesty.
Z téměř čtyřsettisícového města jsem neviděl vůbec nic. Ztrácelo se za oponou smogu a svoji přítomnost ohlašovalo pouze zvukem ojedinělých motocyklů, které se nakrátko zjevovaly jako přízraky, než se opět propadly někam do neznáma.
V některých částech Bornea index kvality ovzduší dosáhl hodnoty 780, přičemž cokoli nad hranici 300 je již považováno za hazardní.