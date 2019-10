Britský premiér Johnson chce příští sobotu svolat zvláštní schůzi parlamentu

V závislosti na vývoji by Dolní sněmovna schvalovala upravený text dohody, nebo v případě krachu rozhovorů například hlasovala o nedůvěře vládě. Ve hře jsou podle BBC i další možnosti, jako je hlasování o odchodu bez dohody nebo úplném zastavení brexitu.



Britský parlament v září schválil zákon, jehož cílem je vyloučit možnost, že na konci tohoto měsíce nastane neřízený brexit. Vládě dává čas právě do 19. října, aby prosadila dohodu o podmínkách brexitu, nebo aby získala svolení zákonodárců k brexitu bez dohody. Při nesplnění obou podmínek opatření ukládá vládě povinnost dojednat nový odklad brexitu.

Premiér Johnson opakuje, že zákon dodrží, ale že Spojené království společenství 31. října opustí „děj se co děj“. Zjevný rozpor mezi tím nevysvětlil. Podle BBC Downing Street stále zvažuje možnost tzv. druhého dopisu unii. V prvním by Johnson požádal o odklad, jak mu ukládá zákon, a ve druhém by napsal, že to není potřeba.

Internetová stránka Dolní sněmovny uvádí, že tato komora britského parlamentu za posledních 80 let v sobotu zasedala pouze čtyřikrát, z toho třikrát kvůli válečným konfliktům - při vypuknutí druhé světové války v roce 1939, při suezské krizi v roce 1956 a při argentinské invazi na Falklandy v roce 1982. Poslanci za běžných okolností jednají od pondělí do čtvrtka, příležitostně i v pátek.

Tento týden je vzhledem k blížícímu se summitu EU obecně považován za poslední možnost na dohodu mezi Bruselem a Londýnem, kterou komplikují spory okolo takzvané irské pojistky. V úterý média psala, že šance na dohodu jsou mizivé. Rovněž irský premiér Leo Varadkar ve středu v místních médiích řekl, že bude „velmi těžké“ dohodu do 31. října uzavřít.

Podle deníku The Times, který se odvolává na diplomatické zdroje, je EU připravena učinit „velký ústupek“ a nabídnout severoirskému parlamentu možnost jednostranného vypovězení pojistky po určité době, pokud by s tím souhlasili jak unionisté, tak republikáni. Unijní diplomaté, které cituje Reuters, ale uvedli, že zpráva The Times není pravdivá.

Irská pojistka je nejspornějším bodem brexitové dohody třikrát odmítnuté britským parlamentem. Opatření má po brexitu zabránit vzniku kontrol na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem, přičemž by v případě potřeby byla uvedena v život na konci dojednaného přechodného období.

Britská vláda nově místo stávající pojistky požaduje mechanismus, v jehož rámci by Severní Irsko v podstatě zůstalo na jednotném trhu EU, ale společně se zbytkem Británie by bylo mimo celní unii EU. Tento Johnsonův návrh naráží na kritiku v Bruselu i v Dublinu, protože vytváří celní hranici na irském ostrově.