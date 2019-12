KOMENTÁŘ: Boris Johnson vyhrál expertům i médiím navzdory. Pomohla mu EU

Johnson se soustředil na jedno téma: Dokončit brexit. To bylo nejenom takticky správné, protože to zajímalo většinu voličů, ale byla to i dlouhodobě rozhodující otázka. „Ano“ a­ „ne“ brexitu by vedlo ke dvěma zcela odlišným liniím vývoje Velké Británie. Po volbách se bude Londýn rozhodovat ve zcela jiném koridoru možností než bez. To se samozřejmě týká i zdravotnictví, infrastruktury a sociálních otázek.