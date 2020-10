Až do Vánoc to bude náročné, neztrácejte naději, vyzývá Johnson Brity

„Vím, že se na mě lidé hněvají a hněvají se na vládu, ale musím říci, ve vší upřímnosti, že to bude i nadále náročné - až do Vánoc. Možná to bude i těžké dál, ale tohle je jediný způsob, jak to udělat,“ řekl premiér v rozhovoru s televizí BBC.

Británie, kde s koronavirem zemřelo nejvíce lidí v Evropě, se v létě postupně vymanila z celostátní karantény. Na mnoho oblastí včetně velkých měst, jako jsou severoanglický Manchester nebo skotské Glasgow se ale nyní vztahují místní omezení.

Rovnováha mezi opatřeními a funkční ekonomikou

Johnson uvedl, že si uvědomuje, že na něj má mnoho občanů vztek, jelikož mohou vnímat místní opatření jako nekonzistentní a matoucí. Zdůraznil však, že se snaží dosáhnout rovnováhy mezi veřejným zdravím a širšími potřebami společnosti a ekonomiky.

„V těchto oblastech, a uvědomuji si únavu, kterou lidé pociťují, musíme spolupracovat: dodržovat pokyny a snížit počty nakažených, zatímco budeme udržovat ekonomiku v chodu. To je rovnováha, kterou hledáme,“ zdůraznil Johnson.

„Vím, že se na mě lidé hněvají a hněvají se na vládu, ale musím říci, ve vší upřímnosti, že to bude i nadále náročné - až do Vánoc. Možná to bude i těžké dál, ale tohle je jediný způsob, jak to udělat,“ zdůraznil.

Johnson odmítl tvrzení, že lokální omezení nefungují, jelikož počty infikovaných v těchto oblastech stále stoupají a ukončení restrikcí se zdá být v nedohlednu.

Vysvětlil, že na takové závěry je příliš brzy a že vládě odborníci doporučili počkat a sledovat, zda klesne reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného.

„Vím, že se na mě a na vládu lidé hněvají, ale musím říci, že to bude i nadále náročné - až do Vánoc. Tohle je jediný způsob, jak to udělat,“ Boris Johnson britský premiér

Na jaře budeme v jiném světě

Optimističtěji naopak britský premiér vnímá jaro příštího roku, přičemž zmínil pokroky v testování a vývoji vakcíny, díky nímž by vláda mohla změnit přístup. „Pokud mluvíte s vědci, prakticky všichni říkají, že na jaře to bude radikálně jiné a my budeme v jiném světě, to je normální cyklus takovéto pandemie,“ řekl.

V téměř 67milionovém Spojeném království dosud s koronavirem zemřelo více než 42 300 lidí. V sobotu země zaznamenala rekordní nárůst 12 872 nových případů infekce. Vláda ale uvedla, že skok způsobila technická chyba, díky níž byla řada nákaz z posledních dní hlášena se zpožděním.

Od začátku pandemie Británie zaznamenala přes 480 000 pozitivních testů na koronavirus, aktuálně hospitalizovaných s onemocněním covid-19 tam je více než 2 400 pacientů.