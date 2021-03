Británie očkuje rychle díky chamtivosti a kapitalismu, řekl premiér Johnson

„Důvodem, proč máme vakcinační úspěch, je kapitalismus, je to kvůli chamtivosti, přátelé,“ řekl podle listu The Sun premiér při jednání s konzervativními zákonodárci. Později dodal: „Vlastně lituji, že jsem to řekl.“

Následně prý opakovaně zákonodárce požádal, aby na to zapomněli. Johnsonova kancelář agentuře Reuters odmítla poskytnout komentář.

Velká Británie postupně uvolňuje protikoronavirová opatření na základě plánu, který je podložen úspěchem vakcinační kampaně. První dávku vakcíny proti covidu-19 už obdrželo více než 28 milionů obyvatel.

Nejmenovaný činitel EU v úterý řekl, že Evropská komise rozšíří možnosti omezit vývoz vakcín proti covidu-19 do Británie a dalších zemí s vyšší mírou očkování, aby pokryla případy, kdy výrobci vakcín neplní své smluvní závazky vůči EU.