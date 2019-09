Británie nakročila k předčasným volbám. Poslanci zastavili brexit bez dohody

Předlohu zákona podpořilo 327 zákonodárců, proti se jich postavilo 299. Návrh nyní poputuje do horní komory, Sněmovny lordů.

Premiér Johnson již dříve avizoval, že v případě schválení návrhu zákona v dolní komoře parlamentu nechá hlasovat o vypsání předčasných voleb. Konat by se podle něj měly 15. října, tedy dva dny před summitem EU v Bruselu a o něco více než dva týdny před plánovaným termínem brexitu.



Zákon ve středu ve druhém čtení podpořilo 329 poslanců, proti se jich vyslovilo 300. Návrh Dolní sněmovně předložil poslanec Hilary Benn z řad opozičních labouristů.

„Cílem tohoto zákona je dát vládě čas, který potřebuje, aby mohla dělat svou práci,“ prohlásil Benn. „Zmiňuji to, protože není úplně jasné, zda probíhají nějaká vyjednávání,“ dodal s tím, že to nevypadá, že by existoval v jednáních s EU nějaký nový návrh. „Čemuž nerozumím, vzhledem k tomu, že jsem si myslel, že na tom vláda již od července pracuje, co to jde,“ poznamenal podle BBC se sarkasmem v hlase.



Johnson na zasedání klubu konzervativců ve středu zopakoval, že se musí konat nové volby a že země musí opustit EU 31. října. Podle britských médií si tak vysloužil pochvalné reakce. Jeden z přítomných poslanců na adresu premiérova vystoupení uvedl, že „si vedl velmi dobře“.

Předseda vlády utrpěl v úterý večer v parlamentu porážku, když poslanci navzdory vládě prosadili na středeční program Dolní sněmovny debatu právě o tomto zákonu. Návrh tehdy podpořilo i 21 konzervativců, ti budou nyní vyloučeni ze strany.