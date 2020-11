Boris zbrojí. Ohlásil miliardy na vesmírné síly i stíhačku budoucnosti

„Učinil jsem toto rozhodnutí bez ohledu na pandemii, protože obrana království má přednost,“ sdělil ministerský předseda minulý čtvrtek poslancům přes videohovor z domácí izolace, kde se nacházel kvůli kontaktu s nakaženým.

Podle šéfa konzervativců je dnes mezinárodní situace nejnebezpečnější a nejvyhrocenější od konce studené války. Aby Británie mohla být nadále spolehlivým spojencem, musí modernizovat své obranné kapacity. „Dnes se rozhoduje o tom, jak bude naše národní bezpečnost vypadat za dvacet let,“ dodal.

„Toto je naše šance ukončit éru ústupu, transformovat ozbrojené složky, posílit globální vliv, sjednotit zemi, stát se průkopníky nových technologií a bránit náš národ a náš způsob života,“ vysvětloval premiér, proč ministerstvo obrany dostane v příštích čtyřech letech 16,5 miliardy liber (485 miliard korun) navíc.



Fregaty, stíhačky, rakety

Roční rozpočet ministerstva obrany dnes činí 41,5 miliardy liber (1,2 bilionu korun). Peníze navíc by měly směřovat na vytvoření nové agentury pro umělou inteligenci, vznik velení vesmírných sil Royal Air Force a národní kybernetické jednotky v rámci tajné služby GCHQ. Další půjdou na vývoj letounu Tempest, stíhače šesté generace, který by měl nahradit stroje Eurofighter Typhoon. Od vesmírných sil RAF si premiér slibuje, že do dvou let vypustí do kosmu první raketu.

Zkrátka by nemělo přijít ani námořnictvo. Boris Johnson potvrdil nákup osmi fregat typu 26, sofistikovaných plavidel určených pro boj s ponorkami a pěti víceúčelových a levnějších fregat typu 31.

„Obnovíme pozici Británie jako největší námořní velmoci v Evropě,“ zdůvodnil to šestapadesátlietý premiér, který za jeden z hlavních úkolů námořnictva považuje ochranu obchodních námořních tras. Milovník historie a autor Churchillova životopisu však Royal Navy vnímá také jako účinný prostředek pro demonstraci své zahraniční politiky.

Jenže slavné časy britského námořnictva jsou dávno pryč. Před třemi lety sice spustilo na vodu svoji největší letadlovou loď HMS Queen Elizabeth, jinak se ale kvůli škrtům potácí v krizi. Trpí akutním nedostatkem plavidel a mnohé úkoly jsou již nad jeho síly.

„Způsob, jakým upadlo Royal Navy, je skutečně děsivý,“ uvedl pro iDNES.cz před časem vojenský analytik Lukáš Visingr. „Kdosi poznamenal, že pokud by Argentina napadla Falklandy dnes, Britové by válku prohráli.“

Johnson slibuje, že navýšením obranného rozpočtu vznikne 40 tisíc nových pracovních míst. Moderní fregaty by měly být vyráběny v Británii, například v loděnicích v Glasgow. Premiér doufá, že tím zchladí skotské touhy po nezávislosti a upevní ekonomické vazby držící Spojené království pohromadě.

Navýšení obranného rozpočtu je považováno za velké vítězství ministra obrany Bena Wallace. Podle něj bylo načase, aby se armáda po letech škrtů odstartovaných finanční krizí v roce 2008 dočkala pořádné finanční injekce. „Posledních dvacet třicet let jsme měli velké ambice, výdaje však tomu nikdy neodpovídaly,“ uvedl pro deník The Times.

Opozice premiéra obvinila, že rozhazuje peníze bez jasné strategie. Johnson prý dostatečně neobjasnil, kde na velkou modernizaci chce vzít prostředky. Panují obavy, že to bude na úkor mezinárodní humanitární a rozvojové pomoci. Do médií už prosákly zprávy, že její objem by měl poklesnout z 0,7 procenta HDP na 0,5 procenta.



Signál pro Bidena

Vojenští analytici plán vítají, zároveň však upozorňují, že premiérem oznámená čísla jsou zavádějící, protože v desetiletém plánu ministerstva obrany na údržbu a modernizaci stávající výzbroje dnes zeje třináctimiliardová díra.

„Za oznámenými ciframi se skrývá mnoho těžkých rozhodnutí ohledně toho, které starší kapacity budou muset být vyřazeny, abychom si tyto nové hračky mohly dovolit,“ řekl listu The Financial Times analytik Michael Clarke z Royal United Services Institute.

Očekává se, že škrty se dotknou i flotily hlavních bojových tanků Challenger 2. Letos proběhla diskuse, zda by se Británie bez nich zcela neobešla – stárnoucí stroje jsou pro moderní bojové drony snadným cílem a jejich modernizace by byla příliš nákladná. Někteří odborníci doporučují, že Londýn by měl místo toho nakoupit německé tanky Leopard 2.



Média poukazují i na to, že Johnson navýšení výdajů oznámil ve chvíli, kdy se v USA chystá převzít prezidentskou funkci Joe Biden. Británie má druhý největší obranný rozpočet v rámci NATO a její premiér, který se dosud prezentoval jako velký přítel Donalda Trumpa, už budoucího šéfa Bílého domu ujistil, že Londýn zůstane nejspolehlivějším spojencem Washingtonu.

„Francouzi a Němci si mohou říkat, co chtějí. Pro Američany je to mocný signál, že jediný spojenec, který může ulehčit jejich břemenu, je Spojené království,“ poukázal analytik Julian Lindley-French na fakt, že ostatní evropské země se i před dlouholeté naléhání Ameriky zdráhají navýšit obranné rozpočty.