Boris se nalil, Bill se chechtal. Jak se z prezidentů Ruska a USA stali kámoši

Rozjařený Jelcin se směje od ucha k uchu, na tváři mu hraje kombinace sebevědomí a lehkého posměchu. Vedle něj si drží rukou obličej Bill Clinton, marně se snaží zkrotit výbuch smíchu, který byl zjevně silnější než úcta k diplomatickému protokolu.

Co šéfa Bílého domu tak rozesmálo? Jelcin se rozhodl nebrat si servítky k americkému tisku. „Když jsem přicestoval do Spojených států na naše setkání, rozhodně jsem neměl tolik optimismu, jako když nyní odjíždím. A to vše díky vám. Protože jste psali, že dnešní setkání s Clintonem bude katastrofa,“ začal prezident Ruské federace.

„Takže teď konečně vám mohu říct, vy jste katastrofa,“ zavtipkoval na účet novinářů. Clinton se v tu chvíli zlomil v pase. Neovladatelný smích nejmocnějšího muže světa zcela vyřadil z provozu, nebyl schopný adekvátní reakce. „Hlavně se ujistěte, na koho to bylo míněno,“ odtušil směrem k novinářům a dál pokračoval v neovladatelném výbuchu emocí.

Jelcinova rýpavá poznámka rozesmála i samotné novináře. Atmosféra v sále se uvolnila natolik, že se Clinton neostýchal vzít Jelcina kolem ramen, ten mu gesto bez rozmýšlení oplatil. Nejvyšší představitelé zemí, které na sebe dlouhé dekády mířily jadernými zbraněmi, stáli před kamerami jako staří kamarádi.

Výše popsaná scéna se odehrála 23. října roku 1995 během tiskové konference v Rooseveltově sídle ve státě New York. Zachytili ji desítky fotografů, tu nejznámější pořídil oficiální fotograf Bílého domu Ralph Alswang. Výbuch smíchu po jednání o válce v Bosně a omezení mezikontinentálních raket dodnes zůstává pomníkem lidsky blízkého vztahu Jelcina a Clintona.

Jelcin dokázal uvolnit atmosféru vždy a všude, značnou roli v tom však hrál alkohol. Někteří tvrdili, že Clintonův výbuch smíchu byl promyšleným pokusem zakrýt, jak moc byl tehdy opilý. Například náměstek ministerstva zahraničí Strobe Talbott později vzpomínal, že ruský prezident do sebe ještě před obědem nalámal tolik vína, že jednání o Bosně muselo být přerušeno.

Na osobním porozumění obou mužů přitom záležela stabilizace světa po konci studené války. Vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem byly plné očekávání, naděje, ale také obav. Amerika si v Jugoslávii ověřovala svou roli světového policajta, naopak Jelcin měl nelehký úkol transformovat největší zemi světa z plánované ekonomiky do tržního hospodářství.

Jejich vztah tak byl plný paradoxů. V oficiální úrovni byly jejich schůzky často napjaté, obě strany měly protichůdné zájmy například ohledně rozšiřování NATO nebo západnímu zákroku proti Srbsku. Mezi Jelcinem a Clintonem nicméně vzniklo osobní pouto, které se vymykalo diplomatickým standardům.

Svědčí o tom například fakt, že Jelcin jednou daroval Clintonovi pár hokejových dresů s nápisy „Jelcin 96“ a „Clinton 96“. Jednalo se o přátelské gesto odkazující na nadcházející prezidentské volby v roce 1996. V těch nakonec oba politici svůj post úspěšně obhájili, i když Jelcinovo vítězství v Rusku dodnes vyvolává hořkost a rozpaky.

Oba muži si rozuměli a dokázali ocenit humor i v těch nejkritičtějších okamžicích. A že jich kvůli Jelcinovým neustálým alkoholovým eskapádám nebylo málo. Jeho náklonnost k lihovinám se postupně stala součástí jeho veřejného obrazu a některá jeho dobrodružství vstoupila do legend.

V trenkách pro pizzu

Jedním z nich se stal i Jelcinův noční incident během jeho oficiální návštěvy Washingtonu v září roku 1994. Ruský prezident se po několika skleničkách alkoholu nepozorovaně vytratil ze svého pokoje v Blair House a vyrazil do víru velkoměsta. Nutno podotknout, že pouze ve spodním prádle.

Na Pennsylvania Avenue začal křičet na agenty tajné služby, aby mu zavolali taxi. Pan prezident totiž dostal chuť na pizzu. Situace se stávala stále bizarnější, když Jelcin zatvrzele odmítal návrat do svého přepychového ubytování a pokračoval v rozepři s agenty.

Clinton později vzpomínal, že Jelcin nakonec svou pizzu dostal, ale o den později se pokusil o útěk znovu. Tentokrát se mu dokonce podařilo proklouznout ostraze a dostat se do suterénu, kde ho strážci budovy považovali za vetřelce. Incident nakonec vyřešili ruští a američtí agenti, Jelcin však byl na chvíli skutečně v ohrožení života.

Jelcinovy noční výlety byly dlouho utajovány. Na veřejnost se dostaly až po letech díky knize „The Clinton Tapes“ od Taylora Branche, kde byly odhaleny mnohé zákulisní historky z dob Clintonovy éry.

Jelcinovy eskapády dodnes vrhají stín na jeho politické dědictví. Jeho alkoholismus se postupně zhoršoval, na veřejnosti se potácel a padal, což samozřejmě přitahovalo pozornost médií. Der Spiegel po jeho smrti v roce 2007 jeho kariéru shrnul v titulku „Vzestup a pád opilého cara“.

Bylo to možná kruté, přesně to však odráželo Jelcinovu rozporuplnou postavu – na jedné straně reformátor, na druhou straně člověk v zajetí osobních démonů, které často zastínili jeho politické úspěchy. Sám Clinton uznával, že jeho šéf Kremlu byl komplikovaná osobnost.

„Boris Jelcin byl ruský patriot, který věřil, že demokracie je jediný způsob, jak obnovit postavení Ruska v 21. století. Po celou dobu svého prezidentování neúnavně pracoval na dosažení tohoto cíle, ke škodě svého zdraví, ale k velkému prospěchu svého národa,“ uvedl po Jelcinově smrti Clinton v prohlášení.

Ruský prezident Vladimir Putin jeho manželka Ludmila a bývalí prezidenti USA Bill Clinton a George Bush se účastní pohřbu bývalého ruského prezidenta Borise Jelcina na hřbitově v Moskvě. (25. dubna 2007)

„Riskoval svůj život, aby zabránil převratu, a pak tlačil Rusko kupředu přes ekonomické strádání a politické nepokoje k partnerství s protivníky studené války a členství v G8,“ vzpomínal Clinton, který se po boku Vladimira Putina zúčastnil Jelcinova pohřbu v moskevském chrámu Krista Spasitele.

Naopak v Rusku jsou Jelcinovy podnapilé eskapády vnímány jako symbol slabosti a ponížení po rozpadu SSSR. A na jelcinovskou éru začínají bez sentimentu hledět i mladší představitelé opozice, pro které divoká privatizace v 90. letech nepředstavuje vedlejší efekt transformace, ale předehru putinovského autoritářství.

„V devadesátých letech se stalo hodně ošklivých věcí. Například volební kampaň v roce 1996, kdy Jelcin nespravedlivě vyhrál prezidentské volby. Pokud chceme být zdravou společností, tak potřebujeme otevřenou diskusi o tom, co se tehdy stalo,“ prohlásil nedávno v rozhovoru pro iDNES.cz šéfredaktor exilového portálu Projekt Roman Badanin.