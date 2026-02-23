„Na palubě Boracay, zadrženého v září námořními komandy u pobřeží Bretaně, byli dva Rusové,“ sdělil agentuře AFP pod podmínkou anonymity zdroj obeznámený s případem. Potvrdil tak dřívější informace stanice CNN.
Podle zdroje AFP bylo mužům přítomným na zadrženém plavidle 34 a 40 let. Jeden z nich byl bývalý policista, který prošel ruskou žoldnéřskou Wagnerovou skupinou. Oba muži pracovali pro ruskou společnost Moran Security Group. Bezpečnostní firma, kterou v roce 2009 založili bývalí důstojníci ruské vnitřní tajné služby FSB, na žádost AFP o vyjádření nereagovala.
Úkolem dvou mužů na palubě bylo zajistit ochranu lodi a především dohlížet na to, aby kapitán plavidla dodržoval rozkazy odpovídající ruským zájmům, píše AFP s odkazem na své zdroje. Vedle toho měli dva Rusové při cestě podél evropského pobřeží podle zdrojů shromažďovat informace.
Francouzské úřady loď zadržely kvůli podezření ze zapojení do incidentů s drony, které loni v září narušily dánský letecký provoz. Tato část případu není předmětem soudního řízení, podle AFP chybí dostatečné důkazy. Tanker po krátkém zadržení opustil francouzský přístav na začátku loňského října.
To, že se na tankeru Boracay plavili dva Rusové, potvrdil také právník čínského kapitána, s nímž v pondělí v Brestu začalo soudní řízení. „Můj klient s jejich přítomností nemá nic společného, nebyl to on, kdo Rusy na palubu své lodi vzal,“ uvedl. Doplnil, že bude kapitána zastupovat při soudním jednání, protože jeho klient se momentálně nachází na moři.