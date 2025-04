Americká ministryně spravedlnosti Pamela Bondiová nařídila žalobcům, aby požadovali trest smrti pro Luigiho Mangioneho. Ten je obviněn z toho, že loni na ulici v New Yorku zastřelil Briana Thompsona,...

Klienti cestovní kanceláře Blue Style přiletí z dovolené v Egyptě později, než měli původně v plánu. Poté, co si v úterý někteří cestovatelé stěžovali na změny odletů a nedostatek informací, cestovní...

Evropská komise navrhla úpravu systému pokut pro výrobce aut, kteří neplní emisní cíle. Automobilky by nově měly vykazovat plnění cílů za tříleté období, nikoli za každý rok. Komise také udělila...

V Řeporyjské sokolovně proběhla v pondělí debata s poslanci ANO Karlem Havlíčkem a Patrikem Nacherem. Havlíček se pak na sociální síti X opřel do starosty pražské městské části Řeporyje Pavla...

Spojenectví „vlasteneckých“ sil v čele s SPD je tak trochu podvod, kritizoval Benda

Je to tak trochu podvod, soudí poslanec ODS Marek Benda o předvolebním spojenectví takzvaných vlasteneckých sil v čele s SPD. Dané formace totiž odmítají, že by tvořily koalici. Podle Bendy je to...