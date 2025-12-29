Oslavovaným hrdinou je Ahmed al Ahmed, australský obchodník syrského původu. Rozhovor poskytl stanici CBS News. „Vím, že jsem zachránil spoustu lidí, ale je mi líto těch, kteří zemřeli,“ řekl.
Muž získal uznání za to, že 14. prosince odzbrojil jednoho ze dvou střelců. Podle záznamů z bezpečnostních kamer vyskočil ze zaparkovaného auta na pláži, staršího z útočníků padesátiletého Sajida Akramova srazil k zemi a úspěšně ho odzbrojil.
Sám byl přitom několikrát postřelen druhým útočníkem, čtyřiadvacetiletým Naveedem Akramem. Staršího z mužů následně zastřelila policie, mladší je obviněný z 59 trestných činů.
„Skočil jsem mu na záda a udeřil ho. Říkal jsem mu něco, abych ho varoval, aby odhodil zbraň,“ popisoval Ahmed. Se zraněními teď leží v nemocnici, podle BBC podstoupil nejméně tři operace.
V Sydney vraždili otec se synem napojení na IS. Hrdina je po operaci, oslnil i Trumpa
Ještě v nemocnici ho navštívil také australský premiér Anthony Albanese, jenž o něm řekl, že přestavuje to „nejlepší z naší země“. Premiér Nového Jižního Walesu Chris Minns označil Ahmeda za skutečného hrdinu.
Tragédie v Sydney byla nejhorším případem střelby v Austrálii od roku 1996, kdy v Port Arthuru v Tasmánii psychicky nemocný muž zabil 35 lidí. Útočník střílel v kavárně, pak na ulici a nakonec unesl tři lidi, které později rovněž zabil.