Bombový útok v Kolumbii zabil 14 lidí, na místě jsou desítky zraněných

Mezi zraněnými je podle úřadů pět dětí. Velitel kolumbijských ozbrojených sil Hugo López útok označil za teroristický čin a uvedl, že za ním stojí lídr odštěpené frakce FARC Iván Mordisco. Mordisco je bojová přezdívka Néstora Gregoria Very, jednoho z nejhledanějších mužů v zemi.
Guzmán v předchozím příspěvku zveřejnil video, na kterém jsou vidět po útoku zničená vozidla. Departement Cauca podle Guzmána v sobotu čelil několika kriminálním akcím. Smrtící útok v označil za teroristickou eskalaci.
K útoku došlo v čase zvýšeného napětí před prvním kolem prezidentských voleb plánovaným na 31. května. Bezpečnost je ústředním tématem hlasování.