Bombový útok v Kolumbii zabil 14 lidí, na místě jsou desítky zraněných

Autor: ,
  1:55aktualizováno  2:02
Nejméně 14 lidí přišlo o život a dalších 38 utrpělo zranění po sobotním bombovém útoku v departementu Cauca na západě Kolumbie, oznámil guvernér regionu Octavio Guzmán. Výbušnina umístěná v autobusu explodovala na silnici v obci Cajibío. Úřady útok přičítají odštěpené frakci bývalé gerilové skupiny Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC).
Příbuzní obětí se objímají před autobusem, ve kterém u kolumbijské obce Cajibío explodovala výbušnina. (25. dubna 2026) | foto: CTK / AP / Santiago Saldarriaga ČTK

6 fotografií

Mezi zraněnými je podle úřadů pět dětí. Velitel kolumbijských ozbrojených sil Hugo López útok označil za teroristický čin a uvedl, že za ním stojí lídr odštěpené frakce FARC Iván Mordisco. Mordisco je bojová přezdívka Néstora Gregoria Very, jednoho z nejhledanějších mužů v zemi.

Guzmán v předchozím příspěvku zveřejnil video, na kterém jsou vidět po útoku zničená vozidla. Departement Cauca podle Guzmána v sobotu čelil několika kriminálním akcím. Smrtící útok v označil za teroristickou eskalaci.

K útoku došlo v čase zvýšeného napětí před prvním kolem prezidentských voleb plánovaným na 31. května. Bezpečnost je ústředním tématem hlasování.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.