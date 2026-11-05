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Bombové hrozby napříč Evropou. Letadla přistála v Bulharsku, ve Vídni či v Bruselu

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  11:24aktualizováno  11:34
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Bombové hrozby se ve čtvrtek týkaly více komerčních letů v Evropě. V Bulharsku tři letouny přistály na místních letištích. Další přistály ve Vídni či v Bruselu.

Jen v Bulharsku se týkaly tří letounů, které bezpečně přistály na místních letištích. Další stroje přistály ve Vídni či v Bruselu. Bombové hrozbě čelila i čtyři letadla mířící do Prahy.

Airbus A320 letící z Dublinu do Říma byl zase kvůli bombovému poplachu odkloněn na leteckou základnu Évreux na severu Francie, kde bezpečně přistál. Oznámil to úřad francouzského premiéra Sébastiena Lecornua a dodal, že situaci pozorně sleduje.

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Letoun irských aerolinek Aer Lingus s 151 pasažéry a šesti členy posádky podle informací deníku Le Figaro doprovodila na základnu Évreux stíhačka Rafale. Na místo byli vysláni pyrotechnici. Cestující i posádka byli dopraveni do bezpečí.

V Evropě v posledních dnech poznamenaly hrozby bombovými útoky řadu komerčních letů. Zatím není jasné, zda spolu incidenty souvisejí, ani kdo za hrozbami stojí. Hrozby si vyžádaly bezpečnostní kontroly, odklony letů a krátkodobá uzavření letišť.

Jen v úterý se v Evropě stal terčem bombových hrozeb zhruba tucet komerčních letů. Podle úřadů v dotčených zemích však prohlídky v žádném z případů neodhalily žádné podezřelé předměty. Incidenty se dotkly nejméně čtyř letů společnosti Ryanair včetně spoje z Dublinu do Říma a také letadel dopravců SAS, LOT a Wizz Air.

Připravujeme podrobnosti.

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