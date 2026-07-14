Problém cestujícímu způsobil potisk ve znění: „Bombardování dětí není sebeobrana“. Podle Saadeha pro něj mělo tričko hlubší význam a apelovalo na ochranu dětí. Podle nedávné zprávy OSN při izraelských úderech popsaných jako cílených bylo v Pásmu Gazy zabito více než 20 tisíc dětí. Izrael tuto zprávu odmítl a uvedl, že cíleně na civilisty neútočí.
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Saadeh CBS řekl, že byl zmatený, když ho vedoucí personálu hned po nástupu přiměl letadlo opustit. „Řekl mi: ‚Hele, letuška považuje vaše tričko za urážlivé,‘ a já na to odpověděl: ‚Proč?‘,“ řekl Saadeh. „On na to: ‚Máte na výběr. Buď si tričko převlečete, nebo do letadla nenastoupíte‘,“ informuje zpravodajský web CBS News s odkazem na mužovo svědectví.
Saadeh si poté navzdory své nelibosti tričko převlékl. Uvedl, že se mu ale nedostalo jasné odpovědi, proč bylo tričko urážlivé, a to ani po přistání v New Jersey.
„Opakovala: ‚Je vám jasné, že to tričko je urážlivé?‘“ uvedl s tím, že odpověděl: „Ne, to mi teda jasné není“. Letuška prý na to řekla, že je rok 2026, na což Saadeh odpověděl, že to ví. „Myslíte, že je správné bombardovat děti, nebo myslíte, že je to špatně? Co váš uráží?“ tázal se.
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Mluvčí United Airlines CBS News řekl, že klient odletěl podle plánu poté, co si převlékl tričko. Dodal, že letecká společnost má ve svých pravidlech právo odmítnout přepravu cestujících, kteří „nejsou řádně oblečeni nebo jejichž oblečení je nemravné, obscénní či urážlivé“.
Saadeh uvedl, že se o dalším postupu radí s právníky. Zatím podal oficiální stížnost na ministerstvo dopravy. Tričko hodlá nosit dál. „V konečném důsledku myslím, že je z toho velmi jasné, že pokládám bombardování dětí za špatné,“ řekl s tím, že by toto přesvědčení nemělo lišit podle toho, zda je někdo Palestinec nebo pochází například z Alabamy.