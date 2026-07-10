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Za explozemi v Damašku při návštěvě Macrona je Islámský stát, tvrdí syrské úřady

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  10:15
Za bombovými útoky v Damašku v době návštěvy francouzského prezidenta Emanuela Macrona stojí členové z buňky napojené na teroristickou organizaci Islámský stát (IS). Ve čtvrtek večer to oznámily syrské úřady.

Syrský ministr vnitra Anas Chattáb už dříve na síti X informoval, že syrské úřady zadržely teroristickou buňku odpovědnou za útoky v Damašku. V příspěvku ale neupřesnil, o jakou skupinu se jednalo.

Hasiči zasahují u místa výbuchu poblíž hotelu v syrském Damašku, kde měl být ubytován francouzský prezident Emmanuel Macron. (7. července 2026)
Francouzský prezident Emmanuel Macron jedná se syrským prezidentem Ahmadem Šarou v Damašku. (7. července 2026)
Záchranáři zasahují u místa výbuchu poblíž hotelu v syrském Damašku, kde měl být ubytován francouzský prezident Emmanuel Macron. (7. července 2026)
Francouzský prezident Emmanuel Macron se syrským prezidentem Ahmadem Šarou v Damašku (7. července 2026)
5 fotografií

Útoky se udály v úterý ráno u hotelu Four Seasons v syrské metropoli, kde přespával Macron. Francouzský prezident byl však tou dobou na cestě do prezidentského paláce, kde jednal se svým syrským protějškem Ahmadem Šarou.

Šéf syrských bezpečnostních složek v Damašku Ahmad Dalátí později v syrské státní televizi uvedl, že zadržená buňka byla napojena na IS.

Syrské úřady oznámily, že při téměř souběžném výbuchu dvou podomácku vyrobených bomb zemřela jedna osoba a dalších 36 bylo zraněno.

Damašek zasáhly exploze poblíž hotelu, kde nocoval Macron. Osmnáct zraněných

Členové IS začali v roce 2014 dobývat rozsáhlá území v Iráku a Sýrii, kde pak násilím prosazovali svůj přísný výklad islámského práva šaría. K jejich rozmachu přispěla také občanská válka v Sýrii.

V Iráku byl IS územně poražen v roce 2017 a v Sýrii v roce 2019. V obou zemích má ale organizace stále své buňky, které tam páchají útoky a vyzývají k odporu proti vládě. Samotná prozatímní vláda Ahmada Šary má kořeny v odnoži teroristické sítě Al-Káida.

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