„Poprvé v historii svrhl ruský bombardér bombu FAB na město Engels v Saratovské oblasti. Nedošlo k žádným obětem na životech,“ informoval na sociálních sítích kanál Astra. „Místní úřady incident nehlásily,“ dodal.
Zprávu nepotvrdily žádné oficiální zdroje. Web Censor.net připomíná, že právě z tohoto letiště startují letadla, která provádějí raketové útoky na Ukrajinu.
Astra poskytla informace o nejméně 126 leteckých bombách (119 FAB a 7 UMPB) a třech raketách, které od začátku roku 2025 spadly z ruských letadel na území Ruské federace a okupovaných území Ukrajiny. V roce 2024 spadlo na tato území podle webu Charty 97 nejméně 165 bomb.