Rusové omylem shodili bombu na svém území. Dopadla u klíčové základny Engels

  11:41
Ruský bombardér v pondělí údajně vypustil mohutnou bombu FAB-500 nedaleko vesnice Kvasnikovka, která je součástí města Engels, u něhož leží strategické vojenské letiště. Bomba nevybuchla, nedošlo tedy k žádné škodě ani obětech na životě.
Ruská bomba FAB-500 (3. června 2024)

Ruská bomba FAB-500 (3. června 2024) | foto: Profimedia.cz

Satelitní snímky z letecké základny Engels zachytily před výbuchem vojenskou...
Sloup dýmu nad ruskou leteckou základnou Engels (20. března 2025)
Satelitní snímky z letecké základny Engels zachytily před výbuchem vojenskou...
Satelitní snímek z letecké základny Engels u Saratova v Rusku (3. prosince 2022)
10 fotografií

„Poprvé v historii svrhl ruský bombardér bombu FAB na město Engels v Saratovské oblasti. Nedošlo k žádným obětem na životech,“ informoval na sociálních sítích kanál Astra. „Místní úřady incident nehlásily,“ dodal.

Zprávu nepotvrdily žádné oficiální zdroje. Web Censor.net připomíná, že právě z tohoto letiště startují letadla, která provádějí raketové útoky na Ukrajinu.

Astra poskytla informace o nejméně 126 leteckých bombách (119 FAB a 7 UMPB) a třech raketách, které od začátku roku 2025 spadly z ruských letadel na území Ruské federace a okupovaných území Ukrajiny. V roce 2024 spadlo na tato území podle webu Charty 97 nejméně 165 bomb.

Nejčtenější

