Bolsonaro v Brazílii při průběžném sčítání těsně vede před Lulou

Podle údajů brazilského Nejvyššího volebního soudu měl Bolsonaro po sečtení 13,65 procenta hlasů podporu 50,01 procenta voličů, zatímco Lula získal 49,99 procenta. Započítávají se pouze platné hlasy, tedy bez prázdných či neplatných hlasovacích lístků,
Zpočátku těsně vedl stávající prezident před konzervativním vyzyvatelem, po sečtení 9,99 procenta hlasů to bylo v poměru 50,48 ku 49,52 procentům.
Dříve brazilský nejvyšší soud nařídil prodloužit dnešní prezidentské volby v celé zemi o dvě hodiny. Vyhověl tak žádosti stávajícího levicového prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy, jehož volební štáb si stěžoval, že úřady v několika městech omezovaly voličům přístup k veřejné dopravě.
Původně se měly volební místnosti uzavřít v 17:00 (21:00 SEČ).
"Vzhledem k závažnosti situace a naléhavosti přijetí tohoto opatření nařizuji prodloužení otevírací doby volebních místností 'v celé zemi' o dvě hodiny, a to do 19:00," uvedl podle agentury AFP soudce Cristiano Zanin.
Lulův tým si stěžoval, že ve městech, jako jsou Sao Paulo na jihovýchodě a Salvador de Bahia na severovýchodě, byly z provozu staženy autobusy.
Po definitivním uzavření volebních místností pokračovalo sčítání hlasů ve druhém kole brazilských prezidentských voleb. Volební místnosti zůstaly otevřené o dvě hodiny déle kvůli dopravním potížím, s nimiž se potýkali volič, konstatovala agentura AFP s tím že průběžné výsledky se začaly objevovat na webových stránkách nejvyššího volebního soudu.