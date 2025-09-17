Bolsonaro zamířil před nástupem do vězení do nemocnice. Přitížilo se mu

  6:40
Exprezident Brazílie Jair Bolsonaro, jehož minulý týden nejvyšší brazilský soud poslal na více než 27 let do vězení za pokus o státní převrat, je v péči lékařů. Důvodem jsou závažné potíže trávicího traktu. Bolsonarovi soud vedle dlouhých let ve vězení uložil zaplatit vysokou pokutu za rasistické urážky jeho černošského stoupence.
Brazilský prezident Jair Bolsonaro (15. března 2022)

Brazilský prezident Jair Bolsonaro (15. března 2022) | foto: Reuters

Brazilský prezident Jair Bolsonaro (23. února 2021)
Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro. (11. září 2025)
Lidé ve městě Brasília demonstrují proti prezidentovi Jairu Bolsonarovi. (24....
Lidé v ulicích Sao Paula protestují proti brazilskému prezidentovi Jairu...
10 fotografií

Podle vyjádření syna bývalé brazilské hlavy státu trpí sedmdesátiletý Bolsonaro nízkým krevní tlakem, zvracením a těžkým škytáním. Opakované problémy trávicího traktu prý od doby, kdy byl během předvolební kampaně v roce 2018 pobodán. Absolvoval od té doby nejméně šest operací.

Krajně pravicový politik se minulý týden stal prvním bývalým prezidentem v historii Brazílie, který byl odsouzen za útok na demokracii, konkrétně za to, že se nesmířil s porážkou v prezidentských volbách v roce 2022 a pokusil se o převrat a násilné rozvrácení demokracie.

Exprezident vinu odmítá a tvrdí, že je obětí politické perzekuce. Rozhodnutí soudu kritizoval také americký prezident Donald Trump. Bolsonaro se hodlá odvolat, takže do vězení zatím jít nemusí. Musí ale setrvávat v tom domácím.

Dlouhé vězení a pokuta za rasismus

Brazilský soud mu v úterý rovněž nařídil zaplatit jeden milion realů (téměř 6,3 milionu korun) jako odškodné za kolektivní morální újmu způsobenou rasistickými poznámkami, které pronesl během svého působení ve funkci.

Předmětem vyšetřování byly Bolsonarovy výroky adresované jeho černošskému stoupenci, který ho v květnu 2021 oslovil s prosbou o foto. Bolsonaro údajně žertem prohodil, že v mužových vlasech vidí švába. Jeho účes přirovnal k „líhni švábů“, čímž naznačil, že vlasy jsou nečisté.

Jeho obhájci dříve médiím sdělili, že poznámky bývalého brazilského vůdce byly míněny spíše žertem než jako rasistická prohlášení, a popřeli jakýkoli úmysl muže urazit.

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

17. září 2025  6:23,  aktualizováno  7:15

17. září 2025  7:03

17. září 2025

17. září 2025  6:59

17. září 2025  6:40

17. září 2025  5:50

Vysíláme

17. září 2025

Premium

17. září 2025

17. září 2025

17. září 2025

Premium

17. září 2025

Premium

17. září 2025

