Podle vyjádření syna bývalé brazilské hlavy státu trpí sedmdesátiletý Bolsonaro nízkým krevní tlakem, zvracením a těžkým škytáním. Opakované problémy trávicího traktu prý od doby, kdy byl během předvolební kampaně v roce 2018 pobodán. Absolvoval od té doby nejméně šest operací.
Krajně pravicový politik se minulý týden stal prvním bývalým prezidentem v historii Brazílie, který byl odsouzen za útok na demokracii, konkrétně za to, že se nesmířil s porážkou v prezidentských volbách v roce 2022 a pokusil se o převrat a násilné rozvrácení demokracie.
Exprezident vinu odmítá a tvrdí, že je obětí politické perzekuce. Rozhodnutí soudu kritizoval také americký prezident Donald Trump. Bolsonaro se hodlá odvolat, takže do vězení zatím jít nemusí. Musí ale setrvávat v tom domácím.
Dlouhé vězení a pokuta za rasismus
Brazilský soud mu v úterý rovněž nařídil zaplatit jeden milion realů (téměř 6,3 milionu korun) jako odškodné za kolektivní morální újmu způsobenou rasistickými poznámkami, které pronesl během svého působení ve funkci.
Předmětem vyšetřování byly Bolsonarovy výroky adresované jeho černošskému stoupenci, který ho v květnu 2021 oslovil s prosbou o foto. Bolsonaro údajně žertem prohodil, že v mužových vlasech vidí švába. Jeho účes přirovnal k „líhni švábů“, čímž naznačil, že vlasy jsou nečisté.
Jeho obhájci dříve médiím sdělili, že poznámky bývalého brazilského vůdce byly míněny spíše žertem než jako rasistická prohlášení, a popřeli jakýkoli úmysl muže urazit.