Bývalý brazilský prezident Bolsonaro je pod neustálým dohledem. Hrozí mu 40 let vězení

Autor: ,
  7:15
Soudce v Brazílii nařídil policii neustálý dohled nad bývalým prezidentem Jairem Bolsonarem, který čelí obžalobě z pokusu o převrat. Bolsonaro, kterému hrozí až 40 let vězení, by se podle soudce mohl pokusit utéct, napsala v noci na středu agentura AFP.
Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro se účastní demonstrace svých...

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro se účastní demonstrace svých příznivců v Rio de Janeiru. (21. dubna 2024) | foto: AP

Demonstrace příznivců bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara v Rio de...
Jair Bolsonaro na setkání se svými příznivci. (6. dubna 2025)
Demonstrace příznivců bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara v Rio de...
Jair Bolsonaro na setkání se svými příznivci. (6. dubna 2025)
12 fotografií

Bolsonaro, kterému soud již dříve z obav před útěkem nařídil nosit elektronický náramek, se pokusu o převrat podle prokuratury dopustil tím, že se spolu s dalšími obžalovanými snažil zabránit nástupu levicového politika Luize Inácia Luly da Silva do úřadu prezidenta.

Bolsonaro se pokusil o převrat, na prezidenta Lulu se chystal atentát

Prezidentské volby v říjnu 2022 těsně vyhrál Lula, Bolsonaro ale výsledky dlouho odmítal uznat a přiživoval protesty svých příznivců, kteří pořádali demonstrace i blokády silnic a před kasárnami v řadě měst požadovali zásah armády proti Lulově nástupu do funkce 1. ledna 2023. Krátce poté, 8. ledna, několik tisíc lidí násilím vniklo do budov parlamentu, prezidentského úřadu a nejvyššího soudu v brazilské metropoli, kde ničili majetek.

O vině či nevině Bolsonara, jemuž hrozí až 40 let vězení, a další obžalovaných v tomto procesu by měl soud rozhodnout na jednání, které začne 2. září.

Trestní stíhání exprezidenta Bolsonara vyvolalo v Brazílii řadu demonstrací jeho příznivců a před dvěma týdny také bojkot v parlamentu, kde poslanci jeho strany požadovali amnestii pro něj a jeho spoluobžalované. Začátkem tohoto měsíce se konaly v řadě brazilských měst masové demonstrace, na nichž lidé protestovali i proti Lulově vládě a chválili amerického prezidenta Donalda Trumpa, že stojí na Bolsonarově straně.

Vstoupit do diskuse

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...

Nový rozsudek v kauze Čapí hnízdo do voleb nepadne. Mohou se ještě doplňovat důkazy

Soud nestihne do říjnových sněmovních voleb nařídit hlavní líčení v kauze Čapí hnízdo, nový rozsudek tak do voleb nepadne, uvedl soudce Jan Šott, který má případ na starosti. V kauze možného...

27. srpna 2025  7:52

Trest za nákupy ruské ropy. Indie čelí až 50procentnímu clu na dovoz zboží do USA

Ve středu vstoupila v platnost vyšší americká cla na dovoz zboží z Indie, maximální sazba činí až 50 procent. Trump tak reaguje na nekončící prodej ruské ropy směrem do Indie, která tím poskytuje...

27. srpna 2025  7:34

Bývalý brazilský prezident Bolsonaro je pod neustálým dohledem. Hrozí mu 40 let vězení

Soudce v Brazílii nařídil policii neustálý dohled nad bývalým prezidentem Jairem Bolsonarem, který čelí obžalobě z pokusu o převrat. Bolsonaro, kterému hrozí až 40 let vězení, by se podle soudce mohl...

27. srpna 2025  7:15

Trump má v Bílém domě vést jednání o Gaze. Kdo se jej zúčastní, zatím není jasné

V Bílém domě se má ve středu odehrát velké jednání o palestinském Pásmu Gazy a poválečným plánech na správu tohoto regionu. Předsedat mu má sám prezident Spojených států Donald Trump. V úterním...

27. srpna 2025  6:49

Členka vedení Fedu Cooková odvolání ze strany Trumpa napadne u soudu

Členka Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisa Cooková napadne u soudu rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o jejím odvolání z funkce. Pro média to řekl její právní zástupce...

27. srpna 2025  6:19

Firma chce přestavět hotel z Party hic jako v Alpách. Prohlášení protesty neutišilo

Plníme vše, co legislativa nařizuje, a projekt bude regionu prospěšný. Tak zní ve zkratce očekávané vyjádření představitelů ostravské developerské firmy Arkemax Invest k plánu na přebudování opuštěné...

27. srpna 2025  6:12

Po letech bídy si ovocnáři chválí úrodu. Pálenice mají žně, lidé si ale připlatí

Ačkoliv letošní počasí milovníky parných letních dnů příliš nepotěšilo, zemědělským plodinám svědčí. Výhledy na dobrou sezonu hlásí vinaři a nyní – v době sklizní – si ji chválí také ovocnáři. Po...

27. srpna 2025  5:43

Z instalatéra lovcem ponorek. Zmizení Heclova letounu nad Atlantikem je dodnes záhadou

Válečný hrdina František Hecl vyměnil místo pozemního mechanika za hlídkování nad mořem, což ho stálo život. Symbolických 111 let od jeho narození uplyne ve středu. Muž původem z Dolních Studének na...

27. srpna 2025  4:57

Klid na debatu u piva neměli, fotili se s lidmi. Hřib za Fialou a Rakušanem nepřišel

Premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala se v úterý večer sešel na pivu v Malostranské besedě s předsedou STAN Vítem Rakušanem. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib podle očekávání nedorazil. Fiala s Rakušanem...

26. srpna 2025  6:20,  aktualizováno  27.8

Lev shlíží na kobru, gepardi se učí lovit. Fotky oslavují divokou přírodu

Půvab a sílu přírody, ale též lidský vztah k ní a jeho následky dokumentuje již jednašedesát let. Letošní ročník soutěže Wildlife Photographer of the Year přitom přilákal rekordní počet snímků, sešlo...

27. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

RECENZE: Všichni dobří rodáci v Polabí, kde provedení seriálu pokulhává za nápadem

55 % Premium

Jeden silný nápad rozdrobený do hromady seriálových stereotypů. Tak se po úvodních dílech jeví Polabí na Primě, které zkouší propojit rodinnou ságu se žánrem krimi.

27. srpna 2025

Celá rodina zemřela, zbyl mu jen plyšák. Fotka sirotka ukázala britskou zarputilost

Uprostřed ruin Londýna sedí malý chlapec a v rukách tiskne plyšové zvířátko. Je to jediná věc, kterou mu válka nesebrala. „Hrál si venku a když se vrátil, našel svůj dům v troskách. Jeho rodiče s...

27. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.