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Bolsonaro a Lula se utkají ve druhém kole brazilských voleb 25. října

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  2:06aktualizováno  2:34

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Brazílii čeká 25. října druhé kolo prezidentských voleb, do něhož z prvního kola postoupili pravicový senátor Flávio Bolsonaro se ziskem 47,22 procenta hlasů a úřadující prezident Luiz Inácio Lula da Silva, který obdržel 44,94 procenta.

Brazilský volební úřad uvedl, že 80letý Lula, který usiluje o čtvrtý, avšak nikoliv po sobě jdoucí prezidentský mandát, ani 45letý Flávio Bolsonaro, syn bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, nezískají přes 50 procent hlasů potřebných k vítězství v prvním kole, uvedla agentura AP.

Bolsonarův výsledek z prvního kola předčil většinu předvolebních průzkumů, připomíná agentura Reuters.

Předvolební kampaň provázela výrazná polarizace mezi levicovým Lulou da Silva a pravicovým Bolsonarem. Hlavními tématy byly bezpečnost a boj proti kriminalitě, ekonomika, role státu, ochrana Amazonie a brazilská suverenita ve vztahu ke Spojeným státům.

Pětačtyřicetiletý Bolsonaro vystudoval práva, už v 21 letech byl zvolen poslancem regionálního parlamentu a od roku 2019 je federálním senátorem. V kampani slíbil, že bude pokračovat v politice svého krajně pravicového otce Jaira Bolsonara. Ten si nyní v domácím vězení odpykává trest 27 let za pokus o převrat, jehož se podle soudu dopustil tím, že se snažil zabránit Lulovi v nástupu do úřadu prezidenta poté, co ho levicový politik porazil ve volbách v říjnu 2022. Flávio Bolsonaro slibuje mimo jiné radikální škrty v rozpočtu, snížení daní či tvrdý boj proti kriminalitě.

Prezidentem je Lula da Silva od ledna 2023 a v čele Brazílie stál už od ledna 2003 do konce roku 2010. Tehdy byl považován za nejoblíbenějšího prezidenta v historii země, mimo jiné proto, že sociálními programy dostal miliony Brazilců z bídy. Také on vzešel z chudých poměrů, střední školu nedokončil, aby pomohl uživit své sourozence, a kariéru pak začínal jako odborářský lídr.

Právo hlasovat mělo téměř 160 milionů Brazilců. Kromě prezidenta v neděli volili také 27 guvernérů států, poslance regionálních parlamentů, všech 513 členů dolní komory Kongresu a 54 z 81 senátorů.

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