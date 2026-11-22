Podle bolivijské stanice Unitel o tom informovala agentura EFE. České zastupitelské úřady v této věci zatím nikdo nekontaktoval, uvedl na mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő.
Policie v Santa Cruz v pátek oznámila, že při dvou raziích zatkla šest cizinců. Spolu s Čechem a Britem byli mezi zadrženými Kolumbijci a Dominikánec. Ti však byli propuštěni poté, co proti nim nebyly nalezeny žádné důkazy, uvedla prokuratura.
Úřady předběžně vyloučily, že by zadržení měli vazby na brazilské drogové gangy První komando metropole (PCC) nebo Rudé komando (CV).
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Českou ambasádu v Santiagu de Chile, která je pro Bolívii akreditovaná, dosud nekontaktovaly ani bolivijské úřady, ani rodina muže, uvedl Čörgő.
„Konzulka zastupitelského úřadu je nicméně v kontaktu s honorárním konzulem ČR v Bolívii a zjišťuje bližší okolnosti případu. Pokud se informace potvrdí a dotčený český občan o to požádá, bude mu poskytnuta standardní konzulární asistence v souladu s běžnou praxí,“ doplnil mluvčí.
Bolivijská policie a armáda podnikají zásahy proti členům těchto zločineckých organizací, které bojují o kontrolu nad pašeráckými trasami. Již několik měsíců dochází v oblastech u hranic s Brazílií, včetně regionu Santa Cruz, k častým nájemným vraždám, což přimělo vládu nasadit tam armádu a elitní jednotky.