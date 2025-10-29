„Překvapil mě telefonátem, je to velmi sympatický člověk,“ řekl Paz k hovoru, v němž mu Bukele gratuloval k vítězství v prezidentských volbách.
„Řekl jsem mu, pomoz mi s věznicemi, budeme jich mít hodně,“ dodal Paz, který byl zvolen do nejvyššího úřadu jako první nelevicový politik v Bolívii po dvaceti letech.
Dvě desetiletí vlády levice v Bolívii končí. Ve volbě prezidenta zvítězil centrista Paz
Bukele se stal v roce 2019 v sedmatřiceti letech nejmladším prezidentem v historii Salvadoru a loni mandát obhájil, zřejmě i proto, že v zemi výrazně snížil kriminalitu. Mnozí ho ale označují za diktátora, z čehož si on sám dělá legraci. Označuje se za „nejvíce cool diktátora na světě“.
Letos v srpnu parlament, v němž má Bukeleho strana většinu, schválil neomezený počet prezidentských mandátů a prodloužil je na šest let.
Od roku 2022 v zemi platí výjimečný stav zavedený kvůli vysoké kriminalitě, letos byl opět několikrát prodloužen, navzdory tomu, že vláda v srpnu uvedla, že zcela zlikvidovala vedení gangů.
Bukeleho postup vůči zločincům ocenilo i několik vlád v Latinské Americe. Například honduraská či kostarická vláda hodlají postavit novou velkou věznici s přísným režimem a netají se tím, že se inspirovali obří věznicí, kterou nechal postavit ve své zemi Bukele a která je s kapacitou asi 40 tisíc lidí zřejmě největším vězením na světě.
Učit se u Bukeleho stran boje s organizovaným zločinem v případě zvolení chce také několik uchazečů o úřad prezidenta, například v Chile, kde se volby konají 16. listopadu, či v Kolumbii, kde prezidenta budou volit příští rok v květnu.