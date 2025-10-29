Poraď s věznicemi, budeme jich mít hodně, prosí nová hlava Bolívie vůdce Salvadoru

Autor: ,
  14:46
Bolivijský politik Rodrigo Paz, který příští týden nastoupí do nejvyššího úřadu ve své zemi, požádal salvadorského prezidenta Nayiba Bukeleho o pomoc s reformou věznic. Bukele je některými oceňován za úspěšný boj s drogovými gangy, mnozí ho ale viní z autoritářství a porušování práv a nezákonného zadržování nevinných lidí.
V El Salvadoru mají největší věznici na světě pro více jak 40 tisíc vězňů,...

V El Salvadoru mají největší věznici na světě pro více jak 40 tisíc vězňů, vláda tam nyní poslala dva tisíce nových. (12. června 2024) | foto: Reuters

Nově zvolený prezident Bolívie Rodrigo Paz (21. října 2025)
V El Salvadoru mají největší věznici na světě pro více jak 40 tisíc vězňů,...
Salvadorský prezident Nayib Bukele s manželkou (1. června 2025)
A co jejich oběti? Rozruch kolem věznění salvadorských gangsterů úplně zakryl,...
30 fotografií

„Překvapil mě telefonátem, je to velmi sympatický člověk,“ řekl Paz k hovoru, v němž mu Bukele gratuloval k vítězství v prezidentských volbách.

„Řekl jsem mu, pomoz mi s věznicemi, budeme jich mít hodně,“ dodal Paz, který byl zvolen do nejvyššího úřadu jako první nelevicový politik v Bolívii po dvaceti letech.

Dvě desetiletí vlády levice v Bolívii končí. Ve volbě prezidenta zvítězil centrista Paz

Bukele se stal v roce 2019 v sedmatřiceti letech nejmladším prezidentem v historii Salvadoru a loni mandát obhájil, zřejmě i proto, že v zemi výrazně snížil kriminalitu. Mnozí ho ale označují za diktátora, z čehož si on sám dělá legraci. Označuje se za „nejvíce cool diktátora na světě“.

Letos v srpnu parlament, v němž má Bukeleho strana většinu, schválil neomezený počet prezidentských mandátů a prodloužil je na šest let.

Od roku 2022 v zemi platí výjimečný stav zavedený kvůli vysoké kriminalitě, letos byl opět několikrát prodloužen, navzdory tomu, že vláda v srpnu uvedla, že zcela zlikvidovala vedení gangů.

„Nikdo nás neodpráskne.“ Z pekla gangů je dnes ráj turistů. Bezpečnější než Francie

Bukeleho postup vůči zločincům ocenilo i několik vlád v Latinské Americe. Například honduraská či kostarická vláda hodlají postavit novou velkou věznici s přísným režimem a netají se tím, že se inspirovali obří věznicí, kterou nechal postavit ve své zemi Bukele a která je s kapacitou asi 40 tisíc lidí zřejmě největším vězením na světě.

Učit se u Bukeleho stran boje s organizovaným zločinem v případě zvolení chce také několik uchazečů o úřad prezidenta, například v Chile, kde se volby konají 16. listopadu, či v Kolumbii, kde prezidenta budou volit příští rok v květnu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

ANO, SPD a Motoristé mají koaliční smlouvu, Okamuru chtějí do čela Sněmovny

Politici ANO, SPD a Motoristů se shodli na koaliční smlouvě budoucí vlády Andreje Babiše a definitivně už i na programu nové vlády. Koaliční smlouvu podepíší v pondělí 3. listopadu ve 13 hodin....

29. října 2025  5:54,  aktualizováno  15:23

Učitelům od ledna stoupne základní část platu o sedm procent, rozhodla vláda

O navýšení základních platů učitelů od ledna příštího roku o sedm procent rozhodla končící vláda Petra Fialy. Po jednání vlády to řekl ministr školství Mikuláš Bek. „Navýšení se bude týkat všech...

29. října 2025  5:36,  aktualizováno  15:15

Systém eDoklady má výpadek, agentura pracuje na opravě

Aktualizujeme

Národní identitní autorita, která slouží k ověřování identity občanů například pro eDoklady, je nedostupná. Digitální agentura na nápravě pracuje.

29. října 2025  13:37,  aktualizováno  15:12

A další rekord. Nvidia jako první překonala pět bilionů dolarů tržní hodnoty

Americký výrobce čipů Nvidia se stal první firmou na světě, jejíž tržní hodnota dosáhla pěti bilionů dolarů, v přepočtu tedy asi 104,5 bilionu Kč. Nvidia stojí v čele světového trhu s čipy pro umělou...

29. října 2025  9:24,  aktualizováno  15:04

ZDF pod palbou. Spolupracovník televize zabitý v Gaze velel jednotce Hamásu

Premium

Televize nejdřív mluvila o „kolegovi“ a „mediálním profesionálovi“, teď otočila. A politici chtějí vyšetřování, protože to „otřáslo důvěrou ve veřejnoprávní vysílání“.

29. října 2025

Poraď s věznicemi, budeme jich mít hodně, prosí nová hlava Bolívie vůdce Salvadoru

Bolivijský politik Rodrigo Paz, který příští týden nastoupí do nejvyššího úřadu ve své zemi, požádal salvadorského prezidenta Nayiba Bukeleho o pomoc s reformou věznic. Bukele je některými oceňován...

29. října 2025  14:46

Nevídaná míra násilí. Soud zamítl odvolání kominíka, který brutálně vraždil

Kominík Tomáš Láznička si odpyká 18 let vězení za obzvlášť surovou vraždu zákaznice. Ve středu o tom rozhodl Vrchní soud v Praze, který zamítl odvolání obžalovaného. Recidivista zavraždil...

29. října 2025  14:44

Boeing se konečně zotavuje z krize. Dodal více letadel a snížil ztrátu

Americký výrobce letadel a letecké techniky Boeing se díky meziročnímu zvýšení tržeb o 30 procent na 23,27 miliardy dolarů pomalu dostává z finančních potíží. Svou čistou ztrátu tak ve třetím...

29. října 2025  14:12

Zlatá koruna, zlaté golfové míčky, zlatá medaile. Trumpa v Asii zahrnují cennostmi

Americký prezident Donald Trump ve středu přiletěl do Jižní Koreje, kde poobědval se svým jihokorejským protějškem I Če-mjongem. Šéf Bílého domu dostal symbolické dary za snahy zprostředkovat mír na...

29. října 2025  14:10

Kyberšmejdi si na převoz peněz od lidí najali kurýra. Chtěli, aby budil důvěru

Ne úplně vhodný typ brigády si ke své práci kurýra našel devětadvacetiletý muž, který se pustil do spolupráce s kyberpodvodníky. Jen za několik měsíců vybral od obětí přes tři miliony korun. Policie...

29. října 2025  14:09

Začátek listopadu přinese oteplení, bude až 15 stupňů. Pak se ochladí

Na přelomu října a listopadu můžeme čekat oteplení. Zvlášť první listopadový víkend budou teploty nad normálem, přes den až kolem 15 stupňů Celsia. Lehce nadprůměrné teploty by mohly vydržet nejméně...

29. října 2025  14:08

Dopravní podnik prosazuje zákaz elektrokol v metru. Děsí se požáru v tunelu

Pražský dopravní podnik (DPP) varuje před nebezpečím, které představuje přeprava elektrických kol a koloběžek ve veřejné dopravě. Navrhuje v té souvislosti úplný zákaz jejich přepravy v metru a...

29. října 2025  14:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.