Nařízení vstupuje v platnost okamžitě. Prezident musí o stavu nouze informovat Kongres do 24 hodin od vydání dekretu, zákonodárci poté mají až 72 hodin na schválení nebo zamítnutí opatření.
Protestující předtím uzavřeli klíčové silnice, na kterých uvázly kamiony. Tím byly zablokovány dodávky potravin, paliva a léků do mnoha oblastí, včetně hlavního města La Paz. Mnohé protestní skupiny jsou napojené na bývalého levicového prezidenta Eva Moralese.
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Konflikt vypukl poté, co Paz ve snaze zmenšit deficit snížil dlouhodobé dotace na paliva. Učinil tak v době, kdy se zhoršuje ekonomická situace v zemi a kdy Bolívie vyjednává s Mezinárodním měnovým fondem (MMF).
Navzdory následným snahám vlády o stabilizaci cen paliv a zvrácení nepopulárních pozemkových reforem se protesty postupně rozšiřovaly. Odbory požadovaly zvýšení mezd, ukončení nedostatku paliv a dolarového oběživa a Pazovu rezignaci.
Prezident Paz oznámil vyhlášení výjimečného stavu v přímém projevu k národu. Učinil tak jen několik hodin poté, co představil dohodu uzavřenou v pátek s hlavním odborovým svazem, Bolivijskou konfederací pracujících, která měla zmírnit napětí.