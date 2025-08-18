Bolívie míří k politické změně. Po dvou dekádách bude mít nelevicového prezidenta

Do druhého kola prezidentských voleb v Bolívii se dostali dva opoziční nelevicoví kandidáti. Utkají se centristický senátor z Křesťanskodemokratické strany (PDC) Rodrigo Paz a bývalý konzervativní prezident Jorge Quiroga Ramírez ze strany Svoboda a demokracie, ukázaly výsledky nedělního prvního kola prezidentských voleb po sečtení více než 90 procent hlasů.

Žádný z kandidátů nezískal v prvním kole potřebnou většinu, oznámila ústřední volební komise po sečtení přibližně 90 procent hlasů. Již nyní je však jasné, že po téměř dvou desetiletích levicových vlád tato 12milionová jihoamerická země směřuje k politické změně.

Bolivijský prezidentský kandidát, senátor Rodrigo Paz z Křesťanskodemokratické strany (PDC), doprovázený svou manželkou Marií Elenou Urquidi, reaguje na předběžné oficiální výsledky, které ukazují, že vede v nedělních prezidentských volbách. (17. srpna 2025)
Koláž prezidentských kandidátů Rodriga Paze (vlevo) a bývalého prezidenta Bolívie Jorge Quirogu (vpravo).
Příznivci prezidentského kandidáta Rodriga Paze oslavují předběžné výsledky, které ukazují jeho vedení v prezidentských volbách. (17. srpna 2025)
Prezidentský kandidát Jorge „Tuto“ Quiroga přichází do svého volebního štábu po zveřejnění prvních výsledků prezidentských voleb v La Paz. (17. srpna 2025)
Paz získal podle neúplných výsledků voleb 32,8 procenta hlasů, Quiroga si jich zajistil 26,4 procenta. Druhé kolo voleb s termínem 19. října by se nemuselo konat, pokud by některý z kandidátů v prvním kole získal nadpoloviční většinu hlasů, nebo alespoň 40 procent hlasů s náskokem alespoň deseti procentních bodů.

Bolivijská armáda se v sídle prezidenta pokusila o puč, generála v čele zadrželi

Podle agentury AP výsledky znamenají velkou ránu pro levicové Hnutí k socialismu (MAS), které zemi vládlo téměř 20 let. Charismatický zakladatel hnutí, exprezident Evo Morales, kvůli ústavnímu limitu mandátů v nedělních volbách nekandidoval. Současný prezident Luis Arce (MAS) se vzdal možnosti znovu kandidovat do nejvyššího úřadu kvůli mizivé šanci na úspěch. Levicoví kandidáti v neděli zaznamenali jen jednociferné výsledky.

Vítězství Paze je překvapivé, protože v předvolební průzkumy slibovaly souboj mezi Quirogou a dalším pravicovým kandidátem, bývalým ministrem plánování a podnikatelem Samuelem Doriou Medinou. Ten už vyjádřil podporu vítězi prvního kola voleb Pazovi.

Nejtrapnější puč v historii? Nájezd na palác podtrhl volný pád Bolívie

Kromě prezidenta v neděli voliči v Bolívii určovali i nové obsazení obou komor parlamentu na pětileté funkční období.

Jihoamerickou zemi sužuje těžká hospodářská krize. Nedostatek pohonných hmot a valit, inflace a chudoba ovlivňují každodenní život. Bolívie však hraje důležitou roli v mezinárodní politice, mimo jiné díky svým velkým ložiskům lithia.

