Učinil tak v době, kdy se zhoršuje ekonomická situace v zemi a kdy Bolívie vyjednává o pomoci s Mezinárodním měnovým fondem (MMF). Protestující zablokovali desítky silnic po celé zemi. Tím byly zablokovány dodávky potravin, paliva a léků do mnoha oblastí, včetně hlavního města La Paz.
Prezident proto minulý týden vyhlásil výjimečný stav umožňující mimo jiné vyslat k prolomení blokád policii či armádu.
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Konec protestů a blokád silnic? Bolivijský prezident vyhlásil výjimečný stav
„Pro tuto chvíli budeme dodržovat příměří. Nejde o kapitulaci,“ řekl podle AFP Morales na pondělní schůzce s předáky odborových organizací a pěstitelů koky. Z původního počtu až stovky blokád jich v současnosti zbývá necelá desítka, většinou v horské provincii Cochabamba, kde má Morales sídlo.
Paz viní Moralese, který byl u moci v letech 2006 až 2019, z toho, že vzal ceny paliv jako záminku k vyvolání protestního hnutí s cílem dosáhnout změnu vlády.