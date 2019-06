Američtí stíhači namalovali na nebe obří penis. Náhoda, tvrdí velení

Post téměř okamžitě rozpoutal bouřlivou diskusi o tom, jestli to byl záměr, nebo jen náhoda. Reakce přiměly velení dokonce k vyšetřování celého incidentu.



„Fotografie kolující na sociálních sítích jsme viděli, oznámil tiskový mluvčí letecké základny. „Velení 56. stíhací perutě může potvrdit, že se jeho piloti během letu nedopustili žádného špatného ani neadekvátního chování.“



Velení základny během šetření zkoumalo i zvukové záznamy z kabiny a na jejich základě došlo k podobným závěrům. Zmíněný falický obrazec vznikl podle mluvčího v důsledku vzdušných manévrů čtyř útočících a dvou bránících letadel při nácviku bojové akce. „Výsledkem byl ještě jeden podobný tvar, toho si pozorovatelé nevšimli ani ho nefotografovali,“ oznámil mluvčí.

Podobné výtvarné incidenty pilotů amerických stíhaček byly přitom zaznamenány už v minulosti. V říjnu roku 2018 byli na západním pobřeží USA vyšetřováni a později i potrestáni dva piloti námořního letectva za to, že pomocí svých strojů na nebe umístili podobný vzor. Podle velení byli suspendováni k pozemní službě a dostali disciplinární trest.



That F-35 sky penis above Luke AFB wasn’t intended to be sky penis, base sayshttps://t.co/KrCNZbF7RH pic.twitter.com/lvknmOyrP2