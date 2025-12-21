Boje mezi Thajskem a Kambodžou už vyhnaly z domovů půl milionu Kambodžanů.

„Více než půl milionu Kambodžanů, včetně žen a dětí, podstupuje vážné obtíže, když byli nuceni opustit své domovy a školy, aby unikli před dělostřeleckou palbou, raketami a vzdušným bombardováním prováděným thajskými (letouny) F-16,“ uvedl kambodžský úřad podle AFP.
Boje mezi oběma zeměmi se po několikaměsíčních mírových snahách opět naplno rozhořely 12 prosince; od té doby zemřelo podle oficiálních údajů obou stran 41 lidí, z toho 22 na thajské a 19 na kambodžské straně, napsala dnes agentura. O rychlé urovnání konfliktu se neúspěšně pokoušel americký prezident Donald Trump, v posledních dnech se do věci vložila i Čína.
V polovině prosince vzplály nové boje
Obě země se dlouhodobě přou o sporné pohraniční území. Letošní vlna násilností se zvedla po smrti kambodžského vojáka, který zemřel 28. května na hranicích po přestřelce s thajskými vojáky.
Situace se pak vyostřila 23. července, kdy Bangkok obvinil Phnompenh z nastražení min, které ve sporné oblasti zranily nejméně pět thajských vojáků.
Thajsko na hranici s Kambodžou zahájilo letecké údery, zemřel thajský voják
Po diplomatické roztržce se vojska obou zemí začala následující den ostřelovat. Pět dní trvající ozbrojené příhraniční střety si tehdy vyžádaly 43 mrtvých a kolem 300 tisíc vysídlených osob na obou stranách.
Obě země podepsaly 28. července dohodu o příměří, která následovala po Trumpově ekonomickém tlaku. Po vzájemných obviňováních z porušování příměří vzplály v polovině prosince nové boje.
8. prosince 2025