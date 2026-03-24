Izrael, který od 28. února spolu se Spojenými státy podniká vzdušné údery na Írán, minulý týden oznámil, že zaútočil u pobřeží Kaspického moře na íránské námořnictvo.
„Vnímalo by to extrémně negativně,“ odpověděl Peskov na otázku, jak by Rusko hodnotilo rozšíření války do oblasti Kaspického moře. To na severu hraničí mimo jiné s Ruskem a na jihu s Íránem.
Peskov dále uvedl, že Kreml si není vědom v médiích prezentovaných zpráv, podle nichž Izrael cílil své nedávné útoky na lodě převážející zbraně z Ruska do Íránu přes Kaspické moře.
Strategický partner jen na papíře. Kreml nabízí Íránu slova útěchy, sám počítá zisky
Írán je jedním z nejbližších spojenců Kremlu a obě země loni podepsaly smlouvu o strategickém partnerství. Po začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se Teherán stal pro Moskvu klíčovým partnerem a dodavatelem některých zbraňových systémů, především dronů. Rusko podle některých amerických médií naopak v současném konfliktu poskytuje Íránu satelitní podporu a dronové technologie.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz