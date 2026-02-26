Boj o pařížskou radnici se blíží. Ministryně rezignovala, aby mohla kandidovat

  10:38
Francouzská ministryně kultury Rachida Datiová ve středu večer oznámila svou demisi, aby se mohla ucházet o funkci starostky Paříže. Pařížské komunální volby se konají 15. a 22. března.
Rachida Datiová, exministryně kultury a kandidátka Republikánů na starostku...

Rachida Datiová, exministryně kultury a kandidátka Republikánů na starostku Paříže (25. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Emmanuel Grégoire, kandidát socialistů na starostu Paříže (22. února 2026)
Pierre-Yves Bournazel, kandidát stran Horizons a Obnova na starostu Paříže (19....
Sarah Knafoová, kandidátka strany Znovudobytí na starostku Paříže (21. února...
Sophia Chikirouová, kandidátka Nepodrobené Francie na starostku Paříže (24....
„Opouštím tyto funkce s hlubokým respektem a velkou vděčností vůči všem, kteří každý den naplňují kulturní politiku naší země. Kultura je základním pilířem naší národní soudržnosti,“ uvedla 60letá Datiová v prohlášení. „(Francouzský prezident Emmanuel Macron Datiové) poděkoval za užitečnou práci, kterou v posledních dvou letech vykonala, a vyjádřil jí plnou podporu v boji, který vede,“ reagoval Elysejský palác.

Datiová se chce ucházet o post starostky francouzské metropole jakožto kandidátka pravice. „Změním Paříž a život Pařížanů. Paříž je pro mě celoživotním závazkem. Mám energii, odhodlání a vůli potřebnou k proměně města a řešení výzev, které před ním stojí,“ řekla.

Pravice oběť, levice vyvrhel. Násilí v Lyonu je zlom, lepenovcům otevírá cestu k moci

Odstupující ministryně uvedla několik úspěchů během její vlády na ministerstvu, jako je posílení kultury ve venkovských oblastech a ochrana kulturního dědictví. Mimo jiné také tvrdí, že se jí podařilo omezit škody v oblasti kultury, i když rozpočet jejího resortu letos klesl o 173,4 milionu eur (přes 4,2 miliard Kč) z celkových 3,7 miliard.

Jedním z jejích hlavních témat byla reforma veřejnoprávního vysílání, kdy chtěla spojit televizi, rozhlas a Národní institut pro audiovizuální média (INA), aby čelily konkurenci jiných platforem. Záměr však nebyl úspěšný.

Politička byla podle AFP jednou z mála, která přežila všechny pády vlád od ledna 2024. Čelí ale obvinění z korupce, za které se bude na podzim zodpovídat před soudem. Její mandát také poznamenaly události v muzeu Louvre, kde se kvůli špatným pracovním podmínkám uskutečnily stávky zaměstnanců, zjistily podvody se vstupenkami, objevil nevyhovující stav některých sálů nebo loni v říjnu odehrála loupež vzácných šperků.

Zdeformovaná a rozdrcená. Korunu ukradenou z Louvru vrátí do původního stavu

Ředitelka Louvru Laurence des Carsová v úterý podala svou rezignaci a ve funkci ji ve středu nahradil dosavadní ředitel zámku ve Versailles Christophe Leribault.

Kromě Datiové se o post starosty Paříže uchází představitel Socialistické strany Emmanuel Grégoire, člen pravicového uskupení Horizons Pierre-Yves Bournazel, kandidátka krajně levicové Nepodrobené Francie Sophia Chikirouová, Sarah Knafoová z krajně pravicové strany Znovudobytí (Reconquête) a kandidát Národního sdružení Thierry Mariani.

Do druhého kola postoupí kandidáti, kteří v tom prvním získají více než 10 procent hlasů. Největší šance se v něm dávají Grégoireovi a právě Datiové.

Socialistka Anne Hidalgová, která stála v čele pařížské radnice od roku 2014, se o třetí funkční období neuchází.

Tajná návštěva z Moskvy vnutila Husákovi jaderné rakety, říká historik

26. února 2026  10:27,  aktualizováno  11:54

