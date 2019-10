Chtěl znovu políbit svou dceru. Myslím, že by to mohlo vyjít, říká Pomahač

V čem všem byla tato transplantace unikátní?

Z hlediska čistě chirurgického asi tolik ne. Co nás překvapilo, byla rozmanitost barvy pleti a problémy s tím spojené při hledání dárce. Náš pacient potřeboval nahradit pouze rty a nos, a proto jsme původně plánovali pouze částečnou transplantaci obličeje. Po měsících hledání dárce jsme si ale uvědomili, ze i malá odchylka barvy pleti od pacientova normálu by vypadala velice abnormálně. Proto jsme se rozhodli prodiskutovat s pacientem transplantaci obličeje celého, s čímž on souhlasil. Esteticky je výsledek rozhodne lepší.