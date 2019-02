Boeing, který sfoukával lidi do moře, se stane turistickou atrakcí

14:07 , aktualizováno 14:07

Letoun Boeing 747-400 nazývaný také City of Bangkok se proslavil, když na pláži na ostrově Saint Martin při startu odfoukl zvědavé turisty do moře. Nyní míří do výslužby a stane se z něj turistická atrakce před hotelem turecké letecké společnosti.