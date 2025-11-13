Americký bombardér schopný nést jaderné zbraně cvičil údery poblíž ruských hranic

Americký bombardér B-52H Stratofortress nacvičoval během letu nad Finskem útoky na cíle na cvičišti Sotinpuro, které se nachází poblíž ruských hranic. Podle vyjádření finského letectva poté letoun vstoupil do estonského vzdušného prostoru a přiblížil se k ruskému území na vzdálenost přibližně 50 kilometrů.
Ve Finsku americké letouny podporovaly finské stíhačky F/A-18 Hornet a v Estonsku Eurofighter Typhoon britského královského letectva. Během cvičného letu B-52H nad Estonskem také bylo nasazeno letadlo NATO E-3A Sentry pro dálkové radarové vyhledávání a řízení.

Předtím velení amerického letectva v Evropě oznámilo, že na letecké základně Morón ve Španělsku přistála skupina strategických bombardérů B-52H kvůli cvičení společně s Finskem, Litvou, Švédskem a dalšími spojenci a partnery. Celkem se do Španělska z letecké základny Barksdale v Louisianě přesunuly tři bombardéry tohoto typu.

Americké vojenské velení uvedlo, že letadla provedou sérii cvičných letů, které budou simulovat akce pro vysoký stupeň ohrožení. Rovněž dodalo, že nasazení sil v rámci cvičení umožňuje posádkám strategických bombardérů zdokonalovat taktiku rychlé reakce a udržovat odstrašující potenciál podél východního území NATO.

Stíhačky NATO vzlétly k ruskému letounu. Nad Baltem letěl s vypnutým odpovídačem

Spojené státy koncem letošního září v rámci posilování sil Severoatlantické aliance v Baltském moři již nasadily průzkumné letouny schopné detekovat a ničit ponorky a účastnit se operací poblíž hranic Ruska.

Podle serveru Flightradar24 28. září jeden z těchto letounů vzlétl nad Baltským mořem a několik hodin kroužil nad vodami poblíž Kaliningradské oblasti, kde se nachází jedna ze základen ruské Baltské flotily. Operační velitelství norských ozbrojených sil zdůvodnilo vzlet letadla jako podporu spojeneckých operací v Baltském moři.

13. listopadu 2025,  aktualizováno  15:31

