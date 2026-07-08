Dalším faktorem je snaha nevystavovat pozornosti Albánii jako hostitelskou zemi, která dlouhodobě patří mezi spojence s nejnižšími výdaji na obranu. S odvoláním na zdroje obeznámené s jednáním to dnes uvedla agentura Bloomberg.
Debata o možném zrušení každoročních summitů zesílila tento týden na jednání lídrů zemí NATO v Ankaře. Příští summit by se konal v Albánii v roce 2027, podle zdrojů Bloombergu ale existuje možnost, že by se o rok odložil.
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Trump na letošním summitu v turecké metropoli znovu kritizoval fungování NATO a zpochybňoval význam aliance. Uvedl, že do Turecka přijel zejména kvůli svému dobrému vztahu s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Jeho opakované výhrady vůči alianci podle zdrojů zvýšily obavy, že by další summit mohl poskytnout prostor k další kritice spojenců.
Hostitelská Albánie navíc dlouhodobě patří mezi země, které nesplňují závazek vydávat na obranu nejméně dvě procent hrubého domácího produktu (HDP). K této hranici se podle Bloombergu dostala až nedávno. Společně s Albánií a Slovinskem patří mezi spojence s nejnižšími výdaji na obranu také Česká republika. Premiér Andrej Babiš dnes v Ankaře uvedl, že Česko letos závazek vydávat na obranu dvě procenta HDP nesplní, ačkoli podle předběžného odhadu NATO by této hranice mohlo dosáhnout.
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Generální tajemník NATO Mark Rutte chce podle zdrojů zachovat pravidelná setkání lídrů členských zemí a snaží se amerického prezidenta přesvědčit zejména poukazováním na výrazný růst výdajů na obranu u evropských členů aliance. Není ale jasné, zda se mu to daří, píše Bloomberg. Závěrečné prohlášení ze summitu v Ankaře, které lídři budou schvalovat dnes, podle zdroje obeznámeného s textem nebude obsahovat zmínku o příštím summitu.
„Summit se bude konat v Albánii. Zda to bude příští rok, nebo o rok později, o tom se teď jedná,“ řekl agentuře Bloomberg předseda Vojenského výboru NATO Giuseppe Cavo Dragone.