Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

NATO zvažuje odložení příštího summitu lídrů v Albánii kvůli vztahům s Trumpem

Autor: ,
  12:02
Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem...

Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v rámci zasedání NATO v turecké Ankaře. (8.července 2026) | foto: AP

Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem...
Americký prezident Donald Trump na summitu NATO. (8. července 2026)
Americký prezident Donald Trump na summitu NATO. (8. července 2026)
Americký prezident Donald Trump na summitu NATO. (8. července 2026)
9 fotografií
Severoatlantická aliance zvažuje, že příští rok neuspořádá tradiční summit lídrů členských zemí. Důvodem jsou obavy z dalšího vyhrocení vztahů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a skutečnost, že pořadatel dalšího mítinku Albánie patří mezi spojence s nejnižšími výdaji na obranu.

Dalším faktorem je snaha nevystavovat pozornosti Albánii jako hostitelskou zemi, která dlouhodobě patří mezi spojence s nejnižšími výdaji na obranu. S odvoláním na zdroje obeznámené s jednáním to dnes uvedla agentura Bloomberg.

Debata o možném zrušení každoročních summitů zesílila tento týden na jednání lídrů zemí NATO v Ankaře. Příští summit by se konal v Albánii v roce 2027, podle zdrojů Bloombergu ale existuje možnost, že by se o rok odložil.

Trumpovo hromobití v Ankaře: Zuří kvůli Grónsku, odepsal Španěly i „choré“ Íránce

Trump na letošním summitu v turecké metropoli znovu kritizoval fungování NATO a zpochybňoval význam aliance. Uvedl, že do Turecka přijel zejména kvůli svému dobrému vztahu s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Jeho opakované výhrady vůči alianci podle zdrojů zvýšily obavy, že by další summit mohl poskytnout prostor k další kritice spojenců.

Hostitelská Albánie navíc dlouhodobě patří mezi země, které nesplňují závazek vydávat na obranu nejméně dvě procent hrubého domácího produktu (HDP). K této hranici se podle Bloombergu dostala až nedávno. Společně s Albánií a Slovinskem patří mezi spojence s nejnižšími výdaji na obranu také Česká republika. Premiér Andrej Babiš dnes v Ankaře uvedl, že Česko letos závazek vydávat na obranu dvě procenta HDP nesplní, ačkoli podle předběžného odhadu NATO by této hranice mohlo dosáhnout.

V Albánii sílí bouře proti luxusnímu projektu Trumpova zetě. Premiér odmítá couvnout

Generální tajemník NATO Mark Rutte chce podle zdrojů zachovat pravidelná setkání lídrů členských zemí a snaží se amerického prezidenta přesvědčit zejména poukazováním na výrazný růst výdajů na obranu u evropských členů aliance. Není ale jasné, zda se mu to daří, píše Bloomberg. Závěrečné prohlášení ze summitu v Ankaře, které lídři budou schvalovat dnes, podle zdroje obeznámeného s textem nebude obsahovat zmínku o příštím summitu.

„Summit se bude konat v Albánii. Zda to bude příští rok, nebo o rok později, o tom se teď jedná,“ řekl agentuře Bloomberg předseda Vojenského výboru NATO Giuseppe Cavo Dragone.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo

Premiér Andrej Babiš v první řadě na fóru obranného průmyslu. (7. července 2026)

Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...

OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou před neformální večeří na...

Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...

OBRAZEM: Do Karlových Varů přišla nejen „smetánka“, ale i politici a manažeři

Ministr obrany Jaromír Zůna (nestr. za SPD) prochází červeným kobercem na...

Politici, vlivní manažeři i hvězdy showbyznysu. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech přilákal do lázeňského města desítky prominentních hostů. Podívejte se v...

Vybržďoval a naboural policejní auto, snažil se ujet i polem. Pak si přivolal taxík

Zdrogovaný utíkal obilím, neunikl ani taxíkem

Riskantní honička zaměstnala minulou sobotu policisty na Vyškovsku. Řidič ujížděl po silnici i polem, naboural zaparkované auto či policejní vůz a po opuštění vozidla se snažil zmizet přivolaným...

8. července 2026  12:16

Trenčín, letošní Evropské hlavní město kultury, zve na kulturní léto

Ve spolupráci
Trenčín

Trenčín, který letos nese titul Evropské hlavní město kultury, vstupuje do vrcholu svého programu. Evropské kulturní léto nabídne během následujících týdnů desítky koncertů, výstav, divadelních...

8. července 2026  12:15

Česko zůstane v investicích do obrany na chvostu. Babiš přidá až za rok

Druhý den summitu NATO v Ankaře. Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové...

Česko ani letos nesplní svůj dlouholetý závazek spojencům z NATO dávat na vlastní obranu alespoň minimální 2 procenta HDP. PodIe premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda obraně přidá až příští rok....

8. července 2026  12:11

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...

8. července 2026  11:59,  aktualizováno  12:03

Maďarovi ptáci devastují ruskou stínovou flotilu. Ukrajinci zasáhli i další rafinerie

Ukrajinské drony zasáhly desítky cílů na Krymu včetně kamionů

Ukrajinské drony zasáhly během středeční noci v Azovském moři devět tankerů takzvané ruské stínové flotily. Oznámil to velitel ukrajinských bezpilotních sil Robert Brovdi zvaný Maďar. Ukrajinští...

8. července 2026  11:09,  aktualizováno  12:02

NATO zvažuje odložení příštího summitu lídrů v Albánii kvůli vztahům s Trumpem

Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem...

Severoatlantická aliance zvažuje, že příští rok neuspořádá tradiční summit lídrů členských zemí. Důvodem jsou obavy z dalšího vyhrocení vztahů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a skutečnost,...

8. července 2026  12:02

Místo vedle dítěte a batoh do letadla zdarma. Europoslanci schválili nová pravidla

ilustrační snímek

Evropský parlament (EP) v úterý přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Nová pravidla zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné...

8. července 2026  11:57

Kolosální triumf. První ohlasy na Nolanovu Odysseu se předhánějí v superlativech

Snímek z filmu Odyssea

Napjatě očekávaný historický velkofilm Odyssea režiséra Christophera Nolana se vřítí do kin ve čtvrtek 16. července. Někteří zahraniční filmoví kritici ho už ale měli možnost zhlédnout a soudě dle...

8. července 2026  11:49

Z armády do školství. Generál Řehka doplnil správní radu plzeňské univerzity

Konference Aktuální bezpečnostní hrozby V., která byla zaměřena na aktuální...

Bývalý náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka se stal členem správní rady Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni. Postu se ujal poté, co skončil ve vojenské funkci. Vedení univerzity jej...

8. července 2026  11:47

Každý třetí let odlétá v létě se zpožděním. Češi přicházejí o miliony, protože neznají svá práva

Ve spolupráci
Problémy s počítači způsobily zpoždění či zrušení několika stovek letů na...

Jen během července vzlétne nad Evropou přes milion letadel. S růstem počtu cestujících ale přibývá zpoždění, zrušených letů i odepření nástupu. Přestože evropská legislativa zaručuje odškodnění až...

8. července 2026  11:45

Univerzita pošle do vesmíru sinice. Zjišťuje, zda by mohly uživit astronauty

Evropská vesmírná agentura ukázala první zkušební model Space Rider v plné...

Sinice, které umí vyrábět kyslík nebo sloužit jako zdroj potravy, poletí do vesmíru. Vědci z Mendelovy univerzity budou na palubě evropského raketoplánu Space Rider zkoumat, jak na tyto organismy...

8. července 2026  11:36

Inzerát nabízel řidičák bez autoškoly. Dívka poslala podvodníkům desítky tisíc

Ilustrační snímek

Lidé se podvodníkům na lep chytnou i kvůli nejnemožnějším důvodům. Dokládá to případ z Karvinska, kde dívka poslala téměř padesát tisíc korun, aby získala řidičský průkaz bez autoškoly. O peníze...

8. července 2026  11:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.