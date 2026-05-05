Klidně i v bikinách. Žena svérázně ukazuje nebezpečné výtluky, které se neopravují

  19:50
Britské silnice a ulice jsou na tom na mnoha místech podobně jako v Česku a připomínají spíš tankodrom. Julia Robertsová (50) z Beaconsfieldu v Buckinghamshire na to poukazuje svérázným způsobem. A na sociálních sítích ji lidé za to hodně sledují.
Britka svérázně upozorňuje na výtluky a výmoly na silnicích. | foto: Profimedia.cz

Její odvážná akce na Gravely Way nebyla podle jejích slov jen voláním o pozornost, ale hlavně protestem proti stavu britských silnic, které podle ní ničí auta, peněženky i nervy.

„Výmoly nejen stojí motoristy miliony liber za opravy, ale co je ještě důležitější, jsou také neuvěřitelně nebezpečné. Potřebujeme nový povrch, ne jen záplaty, které nefungují,“ burcuje Julia, která kvůli natáčení v chladném počasí obětovala i vlastní komfort.

A že nejde údajně jen o pózu pro lajky, dokazuje i její osobní zkušenost. „V prosinci jsem si koupila pár zadních pneumatik za něco přes 500 liber (přes 14 tisíc Kč). Během tří týdnů jsem jednu z nich měnila, protože bočnici zničil výmol,“ líčí rozhořčeně žena, která už má silničních kráterů zjevně plné zuby.

Video nasbíralo desítky tisíc zhlédnutí a její nevšední kampaň už oslovila miliony lidí. Julia tvrdí, že humor používá jako zbraň. „Ne proto, abych problém zlehčovala, ale abych vykouzlila úsměv milionům řidičů, jezdců a chodců,“ říká otevřeně.

Komentáře na sebe pochopitelně nenechaly dlouho čekat. „Děláte z výmolů lákadlo,“ stojí například v jednom z nich, zatímco jiný fanoušek glosuje: „Skvělé poselství a skvělý způsob, jak to sdělit.“ Teď už nezbývá než doufat, že plavková show zabere i na úředníky, kteří rozhodují o tom, jak, kdy a jestli vůbec se výmoly na silnicích opraví, komentují britská média.

